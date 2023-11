16-latek trafi do schroniska dla nieletnich Data publikacji 17.11.2023 Powrót Drukuj Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał postanowienie o umieszczeniu 16-latka w schronisku dla nieletnich na okres 3 miesięcy. Nastolatek zaatakował i ranił niebezpiecznym narzędziem 12-letnią dziewczynkę, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.

Rzeszowscy policjanci od poniedziałku pracowali nad sprawą ataku na 12-latkę, do którego doszło na ul. Mikołajczyka w Rzeszowie. Funkcjonariusze ustalili i we wtorek zatrzymali 16-latka podejrzanego o ten atak. Zgromadzili materiał dowodowy, który został przekazany do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów nadzorującej śledztwo w tej sprawie. Prokurator skierował wniosek do sądu rodzinnego.

Wczoraj Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie zdecydował, że zatrzymany 16-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich.

( KWP w Rzeszowie / kc)