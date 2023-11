Zgierscy policjanci uratowali życie 57-latkowi Data publikacji 20.11.2023 Powrót Drukuj Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny, którego życie mogło być zagrożone. Gdy dotarli na miejsce odnaleźli nieprzytomnego 57-latka bez funkcji życiowych. Mundurowi zareagowali natychmiast, rozpoczęli resuscytację i wezwali medyków. Mężczyzna trafił pod opiekę specjalistów.

W czwartek 16 listopada 2023 roku, o godzinie 15.20 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu otrzymał niepokojące zgłoszenie. Z jego treści wynikało, że 57-letni mężczyzna wysłał do swojej koleżanki wiadomość, z której wynikało, że chce targnąć się na swoje życie. Liczyła się każda sekunda, chodziło o ludzkie życie. Policjanci st. post. Roksana Sterna i st.post. Jakub Biernacik z OPI KPP Zgierz bardzo szybko przybyli na miejsce i rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Nieprzytomnego odnaleźli w pomieszczeniu gospodarczym jednego z budynków. Natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy i rozpoczęli reanimację. Dzięki właściwej reakcji policjantów przywrócone zostały czynności życiowe. Policjanci na bieżąco monitorowali funkcje życiowe mężczyzny. W pewnym momencie mundurowi wznowili czynności reanimacyjne, gdyż stan 57-latka uległ pogorszeniu. Gdy po raz kolejny przywrócili zgierzaninowi funkcje życiowe, ułożyli go w pozycji bezpiecznej i oczekiwali na przyjazd wezwanych wcześniej medyków. Po kilku minutach walki o życie mężczyzny przybyła załoga pogotowia ratunkowego, której przekazano 57-latka. Wypełniając swoje obowiązki, policjanci udowodnili jak ważne dla nich są słowa roty ślubowania, a także hasło przewodnie Polskiej Policji: „Pomagamy i chronimy”.

Kryzys emocjonalny może dotknąć każdego. Warto wiedzieć, jak wówczas rozwiązywać problemy lub wesprzeć innych w samodzielnym pokonywaniu trudności. Gdy bieżące problemy zaczynają nas przerastać, nie bójmy się prosić o pomoc i skorzystać z porady specjalisty z dziedziny psychologii czy psychiatrii działających m.in. w każdej poradni zdrowia psychicznego.

Skorzystaj z bezpłatnych telefonów pomocowych:

116 123 – bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu w godz. 14:00 – 22:00,

116 111 – bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całodobowo,

800 121 212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny całodobowo,

800 702 222 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym.