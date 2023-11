Młody kierowca driftował na rondzie. Został ukarany 3 - tysięcznym mandatem Data publikacji 20.11.2023 Powrót Drukuj Drifting na rodzie urządził sobie młody kierowca bmw. 19- latek nie dość, że wykonywał takie niebezpieczne manewry na drodze publicznej, to jeszcze zrobił to w dużym ruchu ulicznym powodując niebezpieczeństwo dla innych. Takie „popisy” młodego kierowcy zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał informację wraz z nagraniem z Biura Ochrony Wizyjnej, na którym uwiecznione zostały „popisy” kierującego szarym BMW. Na nagraniu widać, jak kierujący wielokrotnie próbuje wprowadzić swoje auto w poślizg i w ten sposób przemieszczać się po rondzie w Zielonej Górze. Kierujący prowokuje tak niebezpieczne manewry poruszając się

w normalnym ruchu ulicznym, powodując w ten sposób niebezpieczeństwo dla innych. Na nagraniu widać, że umiejętności kierującego są niewielkie, bo wprowadzenie auta w poślizg sprawia mu wielokrotnie trudności.

Na nagranie natychmiast zareagowali policjanci ruchu drogowego, którzy pojechali z wizytą do młodego driftera. Okazało się, że autorem tych manewrów jest 19-latek, który posiada prawo jazdy zaledwie od roku. Nie spodziewał się, że jego ryzykowane manewry zostaną uwiecznione przez kamery, a konsekwencje lekkomyślności będą go dosłownie drogo kosztować. Za swoje niebezpieczne zachowanie 19-latek został ukarany przez policjantów mandatem w wysokości 3000 złotych. Oby wysoki mandat i nagranie opublikowane ku przestrodze były wystarczającą nauczką dla młodego kierowcy i jego ewentualnych naśladowców. Przypominamy, że odpowiednim miejscem do nauki i wykonywania takich manewrów jest wyłącznie tor wyścigowy. Pamiętajmy, że tylko w warunkach toru i pod okiem instruktorów mamy pewność, że swoim zachowaniem nie spowodujemy zagrożenia dla innych.