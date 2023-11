Policjanci pomogli kierowcy, który zasłabł za kierownicą Data publikacji 20.11.2023 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego wałeckiej komendy pomogli 71-letniemu kierowcy, który zasłabł w osobówce. Mundurowi wezwali na miejsce karetkę, a do czasu przyjazdu służb ratunkowych monitorowali funkcje życiowe starszego pana.

Do zdarzenia doszło nad ranem na drodze wojewódzkiej W 177 w Mirosławcu, gdzie policjanci nadzorowali ruch na drodze. Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej zobaczyli za kierownicą starszego mężczyznę, który nagle poczuł się źle i uskarżał na ból w klatce piersiowej, po czym dostał drgawek i zasłabł. Policjanci od razu chwycili za klamkę drzwi opla, ale te były zamknięte od wewnątrz. Siedząca obok pasażerka (żona kierowcy) zestresowana widokiem tracącego przytomność męża, nie potrafiła otworzyć drzwi auta. Na szczęście poprzez uchylone w pojeździe okno sierż. Mateusz Marcinkowski otworzył drzwi i przystąpił do udzielania pomocy starszemu panu. Drugi z policjantów sierż. Adrian Paluch o zdarzeniu powiadomił służby ratunkowe.

Funkcjonariusze do czasu przyjazdu karetki monitorowali puls i oddech kierowcy oraz okryli go termicznym kocem ratunkowym. Na szczęście wszystko zakończyło się szczęśliwie. Jeszcze przed przyjazdem służb mężczyzna odzyskał przytomność. Kierujący został zbadany i zaopatrzony przez zespół pogotowia, a następnie razem z pasażerką podziękowali policjantom za udzieloną pomoc. Starszy pan nie wymagał hospitalizacji i za zgodą służb medycznych ruszył w dalszą drogę.