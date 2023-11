Kierowca taxi okazał fałszywe prawo jazdy. Nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów

Data publikacji 21.11.2023

Policjanci ze szczecińskiej „drogówki” zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Fordem Focus. Mundurowi nie mieli zastrzeżeń co do stanu trzeźwości mężczyzny siedzącego za kierownicą. Wydało się jednak, że 21 latek okazał zagraniczne prawo jazdy, którego blankiet wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy co do jego autentyczności. Ponadto mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania pojazdami