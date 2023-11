Posłużył się fałszywymi fakturami, na podstawie których wyłudził ponad 15 tysięcy podatku VAT Data publikacji 21.11.2023 Powrót Drukuj Kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat grozić może mężczyźnie podejrzanemu o posłużenie się fałszywymi fakturami w celu wyłudzenia podatku VAT. Mężczyzna w Urzędzie Skarbowym przedstawił kilkanaście faktur na ponad 67 tysięcy złotych poświadczających nieprawdę, a dotyczących zakupu paliwa do swojej firmy, co nie miało miejsca. 40-latek swoim działaniem z tytułu wyłudzenia podatku VAT w wysokości ponad 15 tysięcy złotych naraził Skarb Państwa na straty.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zarzutów 40-letniemu mieszkańcowi powiatu karkonoskiego podejrzanemu o wyłudzenie podatku VAT i narażenie Skarbu Państwa na straty. Zarzuty w tej sprawie mężczyzna usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze.

Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna prowadząc swoją działalność gospodarczą w 2021 roku wielokrotnie posłużył się fałszywymi fakturami. 40-latek w Urzędzie Skarbowym przedstawił kilkanaście faktur na ponad 67 tysięcy złotych poświadczających nieprawdę, a dotyczących zakupu paliwa do swojej firmy, co nie miało miejsca. Na podstawie przedstawionych przez niego nierzetelnych faktur wyliczono mu do zwrotu ponad 15 tysięcy złotych podatku VAT, który nienależnie pobrał. Swoim działaniem z tytułu nienależnie pobranego podatku mieszkaniec powiatu karkonoskiego naraził Skarb Państwa na straty. Obecnie mężczyzna pobrany podatek wraz z odsetkami musi zwrócić na rzecz Skarbu Państwa.

Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo okoliczności tej sprawy. Mężczyzna za popełniony czyn odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.