Zatrzymani sprawcy rozboju trafili do aresztu Data publikacji 21.11.2023 Powrót Drukuj Gdańscy policjanci zatrzymani mężczyzn w wieku 31 oraz 27 lat podejrzanych o rozbój na 89-latku z Gdańska. Sprawcy podstępem dostali się do mieszkania pokrzywdzonego, a gdy ten zaprotestował, zaczęli go przyduszać poduszką. Mężczyźni usłyszeli zarzuty i trafili na trzy miesiące do aresztu.

W miniony czwartek (16.11.2023) policjanci z komisariatu na Przymorzu odebrali zgłoszenie, że do mieszkania 89-latka przyszło dwóch mężczyzn, którzy podali się za pracowników administracji. Sprawcy weszli do środka i zaczęli przeszukiwać mieszkanie. Gdy pokrzywdzony zaprotestował, sprawcy przewrócili go i przyduszali poduszką. Na koniec ukradli kilkaset złotych oraz biżuterię o wartości prawie 3 tys. zł.



Policjanci po przyjęciu zawiadomienia natychmiast zajęli się sprawą. Funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej wykonali oględziny, policyjny technik zabezpieczył ślady w oraz sporządził dokumentację fotograficzną. Sprawą zajęli się także kryminalni z Przymorza oraz z gdańskiej komendy miejskiej. Policjanci szczegółowo sprawdzili wszystkie zdobyte informacje oraz zabezpieczone monitoringi. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej policjanci z wydziału kryminalnego gdańskiej komendy już następnego dnia zatrzymali pierwszego ze sprawców. 27-latek został zatrzymany w mieszkaniu na terenie Suchanina. Podczas czynności policjanci ujawnili i zabezpieczyli kilka praw jazdy z różnymi danymi oraz ubrania, które jeden ze sprawców miał na sobie podczas przestępstwa. Kolejny z mężczyzn został zatrzymany chwilę później na Oruni. 27 oraz 31-latek trafili do policyjnego aresztu i dzięki zgromadzonym przez policjantów dowodom, prokurator przedstawił sprawcom zarzuty. Kryminalni z Przymorza podczas swojej pracy odzyskali część ukradzionych przedmiotów.

27-letni gdańszczanin odpowie za rozbój oraz za ukrycie dokumentów. 31-latek usłyszał zarzut rozboju. Wczoraj sąd przychylił się do wniosku o środek zapobiegawczy i zastosował wobec podejrzanych tymczasowy trzymiesięczny areszt. Kryminalni dalej zajmują się sprawą i sprawdzają, czy mężczyźni mają związek z innymi podobnymi przestępstwami.