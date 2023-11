Dzielnicowi pomogli mężczyźnie na wózku, który uległ awarii Data publikacji 21.11.2023 Powrót Drukuj Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Pucku pomogli mężczyźnie z niepełnosprawnością sprawnie i bezpiecznie dotrzeć do miejsca zamieszkania. Mężczyzna, poruszając na wózku elektrycznym, który uległ awarii, nie mógł kontynuować jazdy po drogach miasta. Puccy dzielnicowi nie tylko okazali empatię, ale również gotowość do wyzwań i niesienia pomocy.

W sobotnie popołudnie, 18 listopada do Komendy Powiatowej Policji w Pucku przybiegła zaniepokojona kobieta, która poprosiła o pomoc dla mężczyzny z niepełnosprawnością. Wyjaśniła, iż podczas wspólnej drogi z mężczyzną, który porusza się na wózku inwalidzkim, doszło do awarii jego koła. Kobieta dodała, iż jest bezsilna, by samodzielnie naprawić lub wymienić koło. Jej niesprawność w tym zakresie uniemożliwia dalsze poruszanie się mężczyzny na wózku i bezpieczne dotarcie do domu.

Obecni w tym czasie na dyżurce dzielnicowi, natychmiast wyszli z budynku komendy i udali się na ul. Dworcową, gdzie na chodniku zobaczyli mężczyznę na uszkodzonym wózku inwalidzkim. Puccy dzielnicowi, wspólnymi siłami, unieśli wózek i wymienili uszkodzone koło.

Ponieważ wózek był bardzo ciężki zrozumiałe było, że kobieta towarzysząca mężczyźnie bezskutecznie próbowała naprawić awarię. Dzięki pomocy mężczyzna z niepełnosprawnością mógł swobodnie i bezpiecznie dotrzeć ulicami miasta do domu.

Pomoc dzielnicowych spotkała się z wdzięcznością zarówno kobiety, jak i mężczyzny, który uzyskał pomoc policjantów. Kobieta przekazała podziękowania dla funkcjonariuszy wskazując na ich zaangażowanie i wielkoduszność.

To kolejne zdarzenie, które pokazuje, że policja jest służbą, która daje ogromną satysfakcję, m.in. z możliwości niesienia pomocy osobom potrzebującym, bez względu na porę dnia, lub nocy. Ponadto takie cechy jak umiejętność dostosowania do sytuacji i szybkiego, adekwatnego reagowania cechuje osoby, które chcą służyć i chronić obywateli zostając policjantami.

W codziennym pośpiechu zwracajmy uwagę na osoby, które potrzebują naszej pomocy.

To może być drobna przysługa, która dla drugiego człowieka znaczy bardzo dużo. Możemy pomóc również w inny sposób. Jeśli nie mamy stosownych uprawnień, nie parkujmy w miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Są to charakterystyczne niebieskie koperty, które mają na celu ułatwienie poruszania się osobom z niepełnosprawnością i kierowcom, którzy je przewożą. Do parkowania na tzw. kopercie uprawnia tylko i wyłącznie karta parkingowa. W momencie pozostawienia auta na tym miejscu karta powinna być umieszczona w widoczny sposób na desce rozdzielczej za przednią szybą. W przeciwnym wypadku kierowca powinien liczyć się z mandatem 800 złotych, 6 punktami karnymi.