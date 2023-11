Dzięki skutecznym działaniom policjantów, ponad 6,7 kg narkotyków nie trafi na rynek Data publikacji 21.11.2023 Powrót Drukuj Za posiadanie znacznych ilości narkotyków, a także uprawę konopi indyjskich odpowie mężczyzna zatrzymany przez kłodzkich policjantów. Funkcjonariusze w wyniku przeszukania pomieszczeń gospodarczych 42-latka na terenie powiatu kłodzkiego zabezpieczyli ponad 6,7 kg środków odurzających. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec zatrzymanego tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju, w wyniku podjętych intensywnych działań operacyjnych ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości narkotykowej, zatrzymali 42-letniego mieszkańca powiatu kłodzkiego, który według ustaleń mundurowych miał posiadać narkotyki.

Podczas przeszukania pomieszczeń gospodarczych zatrzymanego policjanci ujawnili i zabezpieczyli znaczne ilości suszu konopi innych niż włókniste. 42-latek środki odurzające miał rozłożone na podłodze. Cześć z nich była popakowana w woreczki foliowe, a część dopiero się suszyła. Do policyjnego depozytu trafiła marihuana w ilości ponad 6,7 kg!

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 42-latkowi zarzutów posiadania znacznej ilości suszu konopi innych niż włókniste.