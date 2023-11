Areszt dla 26-latka podejrzanego o potrącenie policjanta Data publikacji 22.11.2023 Powrót Drukuj Decyzją sądu 26-latek podejrzany o potrącenie policjanta został wczoraj tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna, który kierując citroenem, w celu uniknięcia kontroli drogowej podjętej przez umundurowany patrol ruchu drogowego, celowo potrącił interweniującego funkcjonariusza, usłyszał zarzut czynnej napaści na policjanta. Za przestępstwo, o które jest podejrzany, zatrzymany może usłyszeć wyrok 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nie uniknie również odpowiedzialności za kierowanie pojazdem pomimo braku uprawnień, które już wcześniej utracił w związku z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu.

W poniedziałek, 20 listopada 26-letni obcokrajowiec, zatrzymany w toku intensywnych działań prowadzonych przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i wrocławskiej komendy miejskiej, został wczoraj, 21 listopada doprowadzony do wrocławskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Mężczyzna, który w niedzielę, 19 listopada celowo potrącił policjanta ruchu drogowego, będzie odpowiadać za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego, za co grozi mu kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło, gdy umundurowani funkcjonariusze ruchu drogowego z komendy miejskiej zatrzymali do kontroli kierującego citroena. W trakcie podejmowanych przez mundurowych czynności kierujący citroenem niespodziewanie gwałtownie ruszył, potrącając policjanta, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Ranny mundurowy, z obrażeniami ciała, trafił do szpitala, gdzie jest nadal hospitalizowany.

Policjanci od razu rozpoczęli szeroko zakrojone poszukiwania sprawcy. Do działań zaangażowani zostali między innymi funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej specjalizujący się w odnajdywaniu przestępców ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, którzy wspólnie z policjantami z Kobierzyc i wrocławskiej komendy miejskiej, zatrzymali 26-latka podejrzanego o potrącenie funkcjonariusza ruchu drogowego.

Zatrzymany mężczyzna nie uniknie również odpowiedzialności za kierowanie pojazdem pomimo braku uprawnień, które już wcześniej utracił w związku z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd, który przychylił się do wniosku śledczych oraz prokuratury i podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 26-latka na trzy miesiące.

( KWP we Wrocławiu / kc)

Film Areszt dla 26-latka podejrzanego o potrącenie policjanta Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Areszt dla 26-latka podejrzanego o potrącenie policjanta (format mp4 - rozmiar 49.11 MB)