Szczęśliwy finał poszukiwań seniorów, którzy wybrali się do lasu Data publikacji 22.11.2023 Powrót Drukuj W ostatnich dni sulęcińscy policjanci wspierani przez inne służby przeszukiwali lasy w poszukiwaniu pięciu zaginionych grzybiarzy. Niskie temperatury, deszcze i szybko zapadający zmrok, były istotnymi czynnikami zagrażającymi życiu i zdrowiu. Na szczęście, dzięki zaangażowaniu mundurowych, wszyscy seniorzy bezpiecznie wrócili do swoich domów. Apelujemy o rozwagę oraz przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Stała obserwacja otoczenia, naładowany telefon komórkowy i latarka to podstawa!

W poniedziałek (20 listopada) dyżurny sulęcińskiej jednostki otrzymał telefon z prośbą o pomoc. Zgłaszający mężczyzna przekazał, iż wraz z żoną udali się na grzyby do lasu, znajdującego się na terenie gminy Lubniewice. Niestety, w pewnym momencie para straciła siebie z pola widzenia. Nie byli w stanie podać dokładnej lokalizacji, w której się znajdują. Policjanci wspierani przez lokalny WOPR, Społeczną Straż Rybacką oraz nadleśnictwo, natychmiast ruszyli do działania. Sytuacja z minuty na minutę stawała się coraz bardziej niebezpieczna. Padał deszcz, temperatura malała, zapadał zmrok. Kilkunastu mundurowych rozpoczęło przeszukiwanie kompleksu leśnego. Jako pierwszą odnaleźli kobietę. Była ona w stałym kontakcie telefonicznym z funkcjonariuszami, dzięki czemu udało się szybko poinstruować seniorkę, aby kierowała się w stronę najbliższej drogi szutrowej. Jej mąż, również posiadał przy sobie telefon, jednak stan baterii nie pozwolił na jego równie szybkie odnalezienie. Rozładowanie urządzenia znacznie utrudniło sprawną lokalizację. Mundurowi używali więc sygnałów świetlnych i dźwiękowych poruszając się po lesie. Nawoływali mężczyznę. Po niespełna dwóch godzinach, policjanci wraz z WOPR-owcem dotarli do72-latka. Na szczęście był on w dobrej kondycji, nie potrzebował pomocy medycznej. Zaledwie tydzień wcześniej, doszło do bardzo podobnej sytuacji, kiedy to trzy seniorki zagubiły się w lesie na terenie gminy Lubniewice. Link do artykułu znajduje się w poniższym odnośniku: POLICJANCI ODNALEŹLI ZAGUBIONE W LESIE KOBIETY. Służby również stanęły na wysokości zadania i bardzo szybko odnalazły zaginione kobiety. W oby przypadkach kluczem do sprawnej, a przede wszystkim skutecznej akcji poszukiwawczej była współpraca i zaangażowanie ze strony sulęcińskiej Policji, lubniewickiego WOPR-u, Społecznej Straży Pożarnej oraz Nadleśnictwa Lubniewice.

Okres grzybowych łowów w pełni. Policjanci przypominają, że aby był on bezpieczny niezwykle ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Jedną z nich jest obranie punktu zbiórki i stała obserwacja otoczenia. Nie oddalajmy się zbyt głęboko w las, szczególnie gdy go nie znamy. Przyroda zmienia się każdego dnia, a zapadający zmrok sprawia, że bardzo łatwo stracić orientację. W pełni naładowany telefon i latarka to podstawa. Starajmy się zapamiętywać mijane numery słupków oddziałowych.

młodszy aspirant Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie