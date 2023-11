Odnalazła zaginionego seniora w czasie wolnym od służby Data publikacji 22.11.2023 Powrót Drukuj 80-latek wyszedł w piątkowe popołudnie z domu. O jego zaginięciu zawiadomiła żona. Zziębnięty mężczyzna został odnaleziony przez policjantkę w czasie wolnym od służby.

W piątkowe popołudnie, 17 listopada do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 80-letniego mieszkańca miasta chorującego na Alzheimera. Policjanci znają seniora, gdyż nie było to jego pierwsze oddalenie się z domu. Mundurowi od razu rozpoczęli poszukiwania starszego mężczyzny. Sprawdzano miejsca, w których mógł przebywać. Liczył się czas, ponieważ senior był ubrany nieadekwatnie do pory roku. Informacja o zaginięciu została przekazana funkcjonariuszom z sochaczewskiej komendy i posterunków policji.

Zaginionego zauważyła asp. Agnieszka Dzik, oficer prasowy KPP w Sochaczewie, która w czasie wolnym od służby jechała drogą krajową nr 50 w kierunku Żdżarowa. Dzięki światłom mijania, w ostatnim momencie dostrzegła, że przy drodze biegnącej wzdłuż DK50, jakaś osoba próbuje wstać z ziemi. Od razu pomyślała o zaginionym seniorze. Zjechała z trasy i chwilę później informowała już dyżurnego jednostki o odnalezieniu 80-latka.

Mężczyzna był zziębnięty, nie miał na sobie kurtki. Policjantka pomogła mu wstać i zaprowadziła do ciepłego samochodu, gdzie oczekiwał na przyjazd policyjnego patrolu i karetki pogotowia. Na szczęście senior po badaniu mógł wrócić domu. Dzielnicowi przekazali go pod opiekę żony.

Starość nie zawsze wygląda tak, jak w kolorowych magazynach czy reklamach. Oprócz słabszej kondycji często dają o sobie znać choroby starcze - demencja, choroba Alzheimera i inne dolegliwości powodujące problemy z poruszaniem się, zanikami pamięci i orientacją w terenie.

Co możesz zrobić, aby zmniejszyć ryzyko zaginięcia?

- jeśli senior mieszka sam, warto przekazać mu prosty w obsłudze telefon komórkowy i dzwonić kilka razy dziennie. Zadbaj, aby bateria zawsze była naładowana;

- odwiedzaj starszych członków rodziny tak często, jak to możliwe;

- dopilnuj, aby regularnie przyjmowali leki przepisane przez lekarza. Senior może o nich zapomnieć, co może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia;

- poproś sąsiadów, aby zwracali uwagę na różne niepokojące zachowania. Zostaw im swój numer telefonu, aby mogli się z Tobą jak najszybciej skontaktować;

- warto rozważyć zakup zegarka z GPS, opaski lub innych urządzeń lokalizacyjnych.

Co robić, gdy zaginie senior? Przede wszystkim bez paniki!

Osoba starsza nie odbiera telefonu? Nie zastałeś go w mieszkaniu? Nie musi to oznaczać, że senior zaginął. Jego nieobecność może być chwilowa i spowodowana wyjściem na spacer, spotkaniem ze znajomymi lub wyjściem do kościoła. Możesz na własną rękę sprawdzić najczęściej odwiedzane miejsca. Jeśli jednak członek rodziny nie wraca, a ma problemy z pamięcią, traci orientację w terenie to czas na powiadomienie Policji.

Na „wagę złota” jest aktualna fotografia przedstawiająca wizerunek osoby zaginionej. Zdjęcie sprzed 10 lat prawdopodobnie będzie już nieaktualne. Przekaż policjantom dokładne informacje dotyczące seniora – wiek, wzrost, wagę, kolor włosów, oczu, cechy charakterystyczne, ubiór, a także schorzenia. Zastanów się i przygotuj listę miejsc, które osoba starsza odwiedzała lub z którymi była emocjonalnie związana. Możesz szukać zaginionego również na własną rękę, ale bądź w kontakcie z policjantami biorącymi udział w poszukiwaniach. Jeśli się odnajdzie – natychmiast poinformuj jednostkę biorącą udział w działaniach.