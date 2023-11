Akcja „Zima” w powiecie oświęcimskim. Dwie potrzebujące osoby w porę uzyskały pomoc Data publikacji 22.11.2023 Powrót Drukuj Pracownicy ochrony mienia, taksówkarz oraz policjanci udzielili pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach. Zagubiona kobieta, cierpiąca na zaniki pamięci trafiła pod opiekę męża, natomiast nietrzeźwy, zziębnięty mężczyzna został przekazany pod opiekę pracowników izby wytrzeźwień.

Wczoraj (21.11.2023) tuż przed godziną 18.00 operator numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie od pracownika ochrony mienia dotyczące kobiety, która znajduje się na ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu. Z relacji zgłaszającego wynikało, że kobieta nie pamięta jak się nazywa i nie potrafi wrócić do swojego miejsca zamieszkania. Na miejsce udali się policjanci. Mundurowi ustalili, że jest to 60-letnia mieszkanka Oświęcimia. Kobieta została przekazana pod opiekę męża.



Dzisiejszej nocy, tuż po godzinie 1 operator numeru alarmowego 112, otrzymał zgłoszenie od jednego z kęckich taksówkarzy, dotyczące mężczyzny, który pomimo chłodu i późnej pory, klęczał przed kapliczką przy ulicy Partyzantów w Kętach. Jak wynikało z relacji zgłaszającego mężczyzna był bardzo nietrzeźwy i zziębnięty, a także nie potrafił podać miejsca swojego zamieszkania. Na miejsce podjechali policjanci z Komisariatu Policji w Kętach. Funkcjonariusze zabrali nietrzeźwego do radiowozu. Ustalili, że jest to 39-letni mieszkaniec powiatu chrzanowskiego. Mężczyzna został przewieziony do izby wytrzeźwień.

Za prawidłową reakcję i zgłoszenie bardzo dziękujemy pracownikom ochrony oraz taksówkarzowi. Zauważyli osoby potrzebujące pomocy, a także zaopiekowali się nimi do czasu przyjazdu policjantów.



W dalszym ciągu apelujemy o reagowanie na sytuacje, w których widzimy, że życie bądź zdrowie ludzkie może być zagrożone. Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112.