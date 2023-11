Podziękowania dla bogatyńskich policjantów Data publikacji 22.11.2023 Powrót Drukuj „Pragnę serdecznie podziękować funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Bogatyni za zaangażowanie i profesjonalne działania w ujawnieniu i zatrzymaniu sprawców kradzieży z włamaniami…” - to fragment podziękowań dla bogatyńskich policjantów, jakie na swoje ręce przyjął Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu od Dyrektora Zarządzającego jednej z popularnych sieci sklepów za ujawnienie sprawców włamań do obiektów na terenie Bogatyni.

Wczoraj Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu otrzymał podziękowania dla policjantów z Komisariatu Policji w Bogatyni od Dyrektora Zarządzającego jednej z popularnych sieci sklepów „... za zaangażowanie i profesjonalne działania w ujawnieniu i zatrzymaniu sprawców kradzieży z włamaniami…”. Dyrektor w swoich podziękowaniach wyraził szacunek i wdzięczność za pracę funkcjonariuszy przy włamaniach do sieci sklepów na terenie Bogatyni, jednocześnie gratulując zaangażowanego grona policjantów, którzy prowadzili czynności operacyjne i dochodzeniowo-śledcze.

Włamywacze pod osłoną nocy wybijali szyby, wchodzili do środka i kradli przede wszystkim papierosy i alkohol. Łączna wartość skradzionego towaru wyniosła prawie 30 tysięcy złotych, a zniszczonego mienia ponad 22 tysiące zł.

Mimo że sprawcy byli zamaskowani to czynności podjęte przez policjantów z Komisariatu Policji w Bogatyni doprowadziły do ich ustalenia i zatrzymania.

Cieszymy się, gdy praca policjantów spotka się z uznaniem osób, wobec których wykonujemy swoje codzienne czynności. Takie miłe słowa, to wspaniała nagroda za zaangażowanie policjantów w zadania, które na co dzień wykonują.



( KWP we Wrocławiu / kp)