Podziękowania dla policjantów za zatrzymanie sprawcy włamania do domu

"... Zdecydowana, szybka i profesjonalna praca policji przyniosła ku mojemu wielkiemu zadowoleniu i wdzięczności bardzo pozytywny efekt ..." to fragment podziękowań skierowanych do policjantów łomżyńskiej komendy. Każde podziękowania są miłe i motywują do dalszej służby i pomagania.

Do łomżyńskiej komendy wpłynęły podziękowania dla policjantów, którzy zatrzymali podejrzanego o włamanie do domu. Mieszkająca w Gdańsku właścicielka posesji w Wygodzie została poinformowana, że ktoś włamał się do jej rodzinnego domu. Łomżyńscy policjanci już po kilkunastu minutach zatrzymali sprawcę włamania. Kobieta podziękowała policjantom i złożyła najlepsze życzenia na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Łomży.