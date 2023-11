Napastnik wziął zakładników w urzędzie - policjanci ćwiczyli, by profesjonalnie reagować na zagrożenia Data publikacji 23.11.2023 Powrót Drukuj W sytuacjach kiedy zagrożone jest ludzkie życie, działania Policji i innych służb muszą być profesjonalne, skoordynowane i co najważniejsze skuteczne. Dlatego też niezbędne są ćwiczenia i szkolenia, podczas których mundurowi doskonalą swoje umiejętności. Takie ćwiczenia ze współdziałania służb zorganizowane zostały w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie zgodnie z wcześniej przyjętym scenariuszem, napastnik uwięził zakładników w jednym z pomieszczeń.

W środę (22 listopada) w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim ogłoszono alarm przeciwpożarowy i ewakuowano wszystkich pracowników. Pobliski teren został zabezpieczony przez lubuskich policjantów, a strażacy sprawdzali, czy w budynku wystąpiło jakieś zagrożenie. Kiedy okazało się, że jest bezpiecznie, wszystkie osoby mogły wrócić do środka. Niestety, wraz z pracownikami do urzędu dostał się napastnik, który wziął zakładników i zabarykadował się z nimi w jednym z pomieszczeń. O niebezpiecznej sytuacji szybko dowiedzieli się lubuscy policjanci, którzy skierowali na miejsce zespół negocjatorów oraz kontrterrorystów. Lubuski Urząd Wojewódzki został otoczony przez funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji, którzy nie pozwolili, aby ktokolwiek wchodził czy wychodził z budynku. Negocjacje z napastnikiem przebiegały pomyślnie, aż do chwili, kiedy ten zagroził pozbawieniem życia jednego z zakładników. To był czas na przystąpienie do akcji kontrterrorystów. Ich działania musiały być przeprowadzone profesjonalnie i ostrożnie, aby zakładnicy wyszli z tej groźnej sytuacji cali i zdrowi. Skutecznie zaplanowany, a następnie przeprowadzony szturm pozwolił uwolnić zakładników i zatrzymać agresora. Bezpieczni byli także pozostali pracownicy urzędu.

Chociaż opisane zdarzenie to tylko ćwiczenia, to taki scenariusz może wydarzyć się naprawdę. Aby w rzeczywistości, w podobnych sytuacjach kryzysowych działania służb były profesjonalne i skuteczne niezbędne jest doskonalenie umiejętności. Ćwiczenia pod nazwą „Nadodrze 2023” z pewnością były do tego świetną okazją.

młodszy aspirant Mateusz Sławek

video: sierżant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim