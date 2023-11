Zabił trzy psy. Ostatniego wrzucił do paleniska. Został aresztowany na 3 miesiące Data publikacji 23.11.2023 Powrót Drukuj Trwają czynności mławskiej policji w sprawie 39-letniego mężczyzny, podejrzanego o zabicie ze szczególnym okrucieństwem trzech psów. Ostatnie z zabitych zwierząt najpierw uderzył młotkiem, a następnie wrzucił do paleniska w piecu. Interweniujący policjanci odnaleźli zwęglone szczątki zwierzęcia w śmietniku, w pobliżu domu podejrzanego.

Do zatrzymania 39-latka doszło kilka dni temu na terenie powiatu mławskiego. O znęcaniu nad zwierzętami i zabiciu w okrutny sposób trzech psów dowiedzieli się dzielnicowi z Posterunku Policji w Szreńsku. Podczas interwencji odnaleźli częściowo zwęglone szczątki psa, które sprawca wyrzucił do przydomowego śmietnika. Jak ustalili policjanci, do okrutnego znęcania się nad zwierzęciem i jego zabicia doszło na początku listopada. Zdarzenie to widziało kilku świadków, nikt jednak wówczas nie zareagował.

Podczas dalszych czynności policjanci ustalili, że mężczyzna znęcał się i zabił jeszcze dwa inne psy, których był właścicielem. Zabite zwierzęta zakopał na terenie swojej posesji. Podczas czynności Policji, wskazał miejsce zakopania zwierząt.

39-latek usłyszał zarzut zabicia zwierząt ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu kara do 5 lat więzienia. Wczoraj na wniosek prokuratury, decyzją Sądu Rejonowego w Mławie, został aresztowany na 3 miesiące. Trwają dalsze czynności.