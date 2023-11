Nowe radiowozy dla dolnośląskich policjantów Data publikacji 23.11.2023 Powrót Drukuj Flota dolnośląskiej Policji powiększyła się o 8 radiowozów. Są to pojazdy w nowym oznakowaniu, które wykorzystywać będą teraz funkcjonariusze ruchu drogowego pełniący służbę na terenie miast i powiatów naszego województwa. Do policjantów trafią Skody Scale i Skoda Superb. A wszystko to z projektu „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Otrzymane nowe pojazdy, dadzą policjantom możliwość realizacji ustawowych zadań, na jeszcze wyższym niż dotychczas poziomie.

Skoda Superb trafiła do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Pojazd wyposażony jest w 2-litrowy silnik benzynowy o mocy 280 KM. W bezpiecznym wykorzystaniu maksymalnej mocy i prowadzeniu pojazdu pomaga automatyczna skrzynia DSG współgrająca z napędem 4x4. W tej wersji pojazd rozpędza się do 100 km/h w 5,3 sekundy.

Mniejszy model Skoda Scala wyposażony jest w silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra o mocy 150 KM . Pojazd ten także wyposażono w automatyczną skrzynię biegów DSG. 7 tego typu pojazdów trafiło do Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i Legnicy, a także Komend Powiatowych Policji w Oławie, Zgorzelcu, Jaworze, Środzie Śląskiej i Bolesławcu.

Nowoczesne pojazdy służbowe pozwolą funkcjonariuszom jeszcze bardziej skutecznie, realizować różnego rodzaju działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

