Pracowali nad sprawą kradzieży, a przy okazji przejęli znaczną ilość amfetaminy Data publikacji 23.11.2023 Powrót Drukuj Kryminalni ze Starogardu Gdańskiego, którzy pracowali nad zatrzymaniem sprawców kradzieży auta, zrealizowali również sprawę dotyczącą przestępczości narkotykowej. Dzięki skutecznej akcji do policyjnego aresztu trafiło 3 mieszkańców Kociewia, a funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 1,5 kilograma amfetaminy. Zabronione w Polsce środki znalazła Ne l– policyjny pies wyspecjalizowany w poszukiwaniu zapachu narkotyków. Substancje psychotropowe zakopane były pod korytem w stajni.

Policjanci ze starogardzkiej komendy otrzymali zgłoszenie o kradzieży samochodu osobowego. Do zdarzenia doszło w drugiej połowie października na jednej z ulic w centrum Starogardu Gdańskiego. Sprawą natychmiast zajęli się miejscowi kryminalni, którzy w wyniku szeroko zakrojonej pracy operacyjnej wytypowali sprawców oraz ustalili ich personalia.



W przedmiotowej sprawie funkcjonariusze zatrzymali 30 i 32-letniego mężczyznę. Dwaj mieszkańcy Kociewia wpadli podczas kontroli drogowej i zostali doprowadzeni do policyjnej celi. Przeszukując posesję jednego z zatrzymanych Nel – policyjny pies wyspecjalizowany w poszukiwaniu zapachu narkotyków, wskazywał swojemu przewodnikowi, miejsce usytuowane pod korytem w stajni. Gdy policjanci rozgarnęli luźną ziemię, ich oczom ukazała się plastikowa pokrywka, niewielkiej beczki służącej do kiszenia ogórków. Wewnątrz znajdowało się kilka worków z żółtym proszkiem. Jak wykazało badanie testerem, była to amfetamina. Kryminalni zabezpieczyli blisko 1,5 kilograma tego środka. Dodatkowo policjanci zatrzymali zamieszkującą na terenie tej posesji kobietę.



Zabezpieczony do tej pory materiał dowodowy pozwolił śledczym na przedstawienie 29-letniej kobiecie oraz 30-letniemu mężczyźnie zarzutów dotyczących wprowadzania do obrotu znacznej ilości substancji psychotropowej. Dodatkowo działający w warunkach recydywy 30-latek oraz jego 32-letni brat, usłyszeli zarzut dotyczący kradzieży pojazdu. Wobec najstarszego z zatrzymanych zastosowany został dozór policyjny. Zgodnie z decyzją sądu 29-latka została tymczasowo aresztowana na okres miesiąca, a o rok starszy mężczyzna spędzi teraz w areszcie najbliższe 3 miesiące.