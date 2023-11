Czujna pracownica banku uchroniła 49-latkę przed utratą 160 000 zł Data publikacji 23.11.2023 Powrót Drukuj Prawie 160 000 zł mogła stracić 49-latka z powiatu opolskiego. Gdyby nie czujność pracownicy banku, kobieta wypłaciłaby taką gotówkę i przekazałaby oszustom. Na szczęście ich plan się nie powiódł. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości podczas rozmowy z osobą, która podaje się za pracownika banku, rozłącz się i osobiście lub telefonicznie skontaktuj się ze swoim bankiem.

W środę, 22 listopada br. do jednego z banków w powiecie opolskim zgłosiła się kobieta, która chciała zaciągnąć kredyt na kwotę 160 tysięcy złotych. Nie chciała rozmawiać o szczegółach z pracownicą banku. W trakcie pobytu w placówce zadzwonił do 49-latki telefon, który odebrała pracownica banku i zaczęła rozmawiać z mężczyzną, który mówił, że również jest pracownikiem banku i zaczął ją instruować co ma robić. Przeciągając rozmowę zorientowała się że rozmawia z oszustem i powiadomiła o wszystkim policję, po czym oszust się rozłączył.

Jak ustalili policjanci wczoraj 49-letnia kobieta kilka razy odbierała telefony od rzekomego pracownika banku, który przekazał jej, że jej oszczędności są zagrożone, musi udać się do banku zwiększyć limit na swoim koncie poprzez zaciągnięcie pożyczki, a wtedy on powie co ma zrobić, aby nie stracić pieniędzy. Kobieta miała o całej sprawie nikomu nic nie mówić i utrzymywać cały czas kontakt telefoniczny z konsultantem banku.

Dzięki postawie pracownicy banku 49-latka nie padła ofiarą oszustwa i nie straciła swoich oszczędności. Misterny plan oszusta nie powiódł się.

Do drugiej podobnie wyglądającej sytuacji doszło również wczoraj, gdzie 27-latka z powiatu opolskiego otrzymała telefon od rzekomego pracownika banku z informacją, że ktoś włamał się na jej konto bankowe i chce zaciągnąć kredyt na prawie 6000 zł. Kobieta zalogowała się na swoje konto po czym zauważyła, że jest dla niej przygotowywana oferta pożyczki. Natychmiast zadzwoniła na infolinię banku, aby potwierdzić czy ktoś włamał się na jej konto. W rozmowie z pracownikiem banku zorientowała się, że była to próba oszustwa, a kontaktował się z nią fałszywy pracownik banku. Czujność 27-latki i jej kontakt z bankiem pomogły ustrzec ją przed oszustwem.

Kolejny raz apelujemy! Jeżeli dzwoni do Ciebie osoba, która twierdzi, że pracuje w banku i przekonuje, że ktoś próbował zalogować się na Twoje konto albo zlecił z Twojego konta przelew to bądź ostrożny, bo to może być próba oszustwa. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości podczas rozmowy z osobą, która podaje się za pracownika banku, rozłącz się i osobiście lub telefonicznie skontaktuj się ze swoim bankiem.