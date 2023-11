Dzielnicowi uratowali życie mężczyzny Data publikacji 23.11.2023 Powrót Drukuj Dzielnicowy z Siemianowic Śląskich został powiadomiony telefonicznie przez mieszkankę miasta o tym, że jej były partner chce targnąć się na swoje życie. Dzielnicowi dowiedzieli się, gdzie był on ostatnio widziany. Dzięki pomocy strażaków, którzy wyważyli drzwi, w ostatnim momencie mundurowi uratowali mężczyznę. Po udzieleniu pierwszej pomocy trafił on do szpitala.

Do dzielnicowego z Siemianowic Śląskich zadzwoniła kobieta i poprosiła o pomoc, ponieważ otrzymała ona wiadomość od byłego partnera, że chce targnąć się na swoje życie. Siemianowiczanka nie wiedziała jednak, gdzie on może być. Dzielnicowy wypytał ją o miejsca, w których mógłby przebywać były partner i natychmiast zaczął je sprawdzać z innym dzielnicowym. Równolegle powiadomił o tym zdarzeniu dyżurnego, który wdrożył odpowiednie procedury i koordynował poszukiwania mężczyzny.

Dzielnicowi ustalili miejsce, gdzie siemianowiczanin był ostatnio widziany. Istniało duże prawdopodobieństwo, że przebywa on w mieszkaniu swojego kolegi. Gdy dzielnicowi tam dotarli, pomimo wielokrotnych wezwań do otwarcia drzwi, nikt nie reagował, choć było słychać ze środka, że ktoś w środku jest. Dlatego mundurowi wezwali na pomoc strażaków, którzy błyskawicznie poradzili sobie z zamkniętymi drzwiami. W łazience znaleźli mężczyznę, któremu natychmiast udzieli pierwszej pomocy. Na miejsce wezwano załogę karetki pogotowia, która zabrała go do szpitala.

To zdarzenie pokazuje, że należy być czujnym i wrażliwym na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu. W żadnym wypadku nie wolno ignorować informacji, że ktoś ma zamiar targnąć się na własne życie i natychmiast informować o tym właściwe służby. Nigdy bowiem nie można wykluczyć, że ktoś naprawdę chce odebrać sobie życie, nawet jeśli nie było to widoczne po jego dotychczasowym zachowaniu.

W tym wypadku, dzięki reakcji byłej partnerki, uratowano życie mężczyzny.

Przypominamy, że numery telefonów służbowych do dzielnicowych są aktywne tylko i wyłącznie podczas pełnienia przez nich służby. Nie są to telefony alarmowe, tylko służące do bieżącego kontaktowania się z dzielnicowymi. W przypadku nagłej sytuacji, w szczególności, gdy istnieje zagrożenie życia lub zdrowia, należy dzwonić na numer alarmowy 112.