Kolejny policjant z Oddziałów Prewencji Policji w Radomiu odznaczony przez Ministra Zdrowia Data publikacji 23.11.2023 Powrót Drukuj Młodszy aspirant Dominik Gajda z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu został uhonorowany przez Ministra Zdrowia Odznaką honorową „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Na co dzień pracuje w Oddziale Prewencji Policji w Radomiu. Koledzy znają go jako zapalonego sportowca, zawsze uśmiechniętego, życzliwego i gotowego nieść pomoc. Mł. asp. Dominik Gajda, bo o nim mowa, daje innym jeszcze coś. To, co najcenniejszego może dać człowiek drugiemu człowiekowi, cząstkę siebie, krew.

Mł. asp. Dominik Gajda w Policji pracuje już ponad 17 lat. Swoją przygodę z mundurem zaczął i kontynuuje w Oddziale Prewencji Policji w Radomiu. Jak mówi praca ta jest jego pasją. Lubi kontakt z ludźmi. Oprócz pomocy, którą niesie ludziom w trakcie służby, daje jeszcze to, co człowiek może dać najcenniejszego drugiemu człowiekowi – krew. Dominik honorowym dawcą krwi jest już od około 15 lat, mimo młodego wieku oddał już około 25 litrów krwi. W ubiegły czwartek za swoje poświecenie został uhonorowany odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.