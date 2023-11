34-latek zatrzymany po pościgu. Spowodował zagrożenie na drodze i przewoził kontrabandę Data publikacji 23.11.2023 Powrót Drukuj Wyjątkową bezmyślnością popisał się 34-latek, który za wszelką cenę chciał uniknąć spotkania z policjantami. Zaczęło się od przekroczenia dozwolonej prędkości, a skończyło na pościgu przez cztery powiaty i zatrzymaniu na policyjnej blokadzie. Mężczyzna autem dostawczym przewoził papierosy bez polskich znaków akcyzy, nie miał uprawnień do kierowania i przełożył tablice rejestracyjne z innego auta. Z drogi trafił do policyjnej celi. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

W środę (22.11.2023) przed godziną 11:00 policjanci z Olsztyna chcieli zatrzymać kierowcę samochodu dostawczego, który na DK 16 przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 20 km/h . Kierowca jednak postanowił uniknąć spotkania z policjantami i podjął próbę ucieczki. Swoim bezmyślnym zachowaniem zmusił policjantów do podjęcia pościgu, który wkrótce przeniósł się na trasę S7 i tam był kontynuowany, obejmując kolejne powiaty.

Do działań włączyli się policjanci z Ostródy, Nidzicy i Działdowa. Kierowca na wszelkie sposoby próbował uniknąć zatrzymania. Ominął jedną z blokad i zajeżdżał drogę radiowozom, próbował zepchnąć je z drogi, uszkadzając przy tym dwa z nich, stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia policjantów, a także stwarzając zagrożenie na drodze.

Uciekając przekroczył granicę Warmii i Mazur, wjeżdżając na teren powiatu mławskiego. Tam w porozumieniu z mławskimi policjantami została utworzona blokada, która skutecznie powstrzymała uciekiniera. W sumie w pościgu na jego trasie udział wzięło 10 radiowozów.

Za kierownicą auta dostawczego siedział 34-letni mieszkaniec Łodzi, który jak się okazało był już wcześniej notowany w związku z innymi przestępstwami. Nie posiadał uprawnień do kierowania, a w pojeździe przewoził około 50 000 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Ponadto auto, którym kierował miało tablice rejestracyjne pochodzące z innego pojazdu.