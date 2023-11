Policjanci uratowali życie mężczyzny Data publikacji 23.11.2023 Powrót Drukuj Policjanci z wydziału patrolowo-interwencyjnego z Woli otrzymali zgłoszenie dotyczące sytuacji, w której życie mężczyzny mogło być zagrożone. Szybkie ustalenia, dobre rozpoznanie terenu i zdecydowana interwencja policjantów nie doprowadziła do tragedii.

Zdarzenie miało miejsce w ubiegłym tygodniu. Policjanci z wolskiej patrolówki podczas służby otrzymali zgłoszenie od mężczyzny, który był zaniepokojony sytuacją swojego znajomego. Mężczyzna opowiedział policjantom, że zaniepokoiły go wpisy znajomego na portalu społecznościowym i jego życie może być zagrożone. Cała sytuacja wskazywała, że osoba ta zamierza zrobić sobie krzywdę. Mężczyzna nie potrafił wskazać, gdzie aktualnie znajduje się jego znajomy. Policjanci przejrzeli w telefonie wpisy mężczyzny oraz obejrzeli film z miejsca, gdzie się znajduje.

Dzięki dobremu rozpoznaniu terenu ustalili miejsce, gdzie przebywa mężczyzna. Nie czekając długo pojechali na miejsce. Tam od razu spostrzegli go, pomimo prób nawiązania z nim kontaktu, mężczyzna nie reagował. Policjanci wiedzieli, że liczy się każda sekunda, wtedy od razu zareagowali. Zabrali go w bezpieczne miejsce i otoczyli opieką do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Ratownicy zdecydowali o przewiezieniu mężczyzny do szpitala celem udzielenia specjalistycznej pomocy.

Dzięki determinacji mundurowych z Woli nie doszło do nieszczęścia. To już kolejny przykład szybkiego i profesjonalnego działania policjantów, dzięki któremu nie doszło do tragedii i udało się uratować kolejne ludzkie życie.

W tym przypadku „Pomagamy i Chronimy” to nie tylko motto, ale również zasada, którą kierowali się policjanci w służbie.

Pamiętaj, jeśli zauważyłeś/aś, że ktoś z Twojego otoczenia wysyła niepokojące sygnały świadczące o tym, że nie radzi sobie z trudną sytuacją, bądź jego zachowanie radykalnie się zmienia, mogą to być sygnały ostrzegawcze! Nie wolno ich ignorować czy bagatelizować. Otwarta rozmowa i udzielone wsparcie mogą uratować życie!