#pomagamyichronimy Policjantka z radomskiej drogówki reanimowała pieszego poszkodowanego w wypadku Data publikacji 23.11.2023 Powrót Drukuj Jadąca rano na służbę, policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu reanimowała 63-letniego mężczyznę potrąconego na przejściu dla pieszych.

Policjant podczas służby, jak i poza nią, w momencie, gdy zagrożone jest ludzkie życie bez wahania rusza z pomocą. Udowodniła to st.post. Marlena Milczarska policjantka z radomskiej drogówki, która w czwartek (23.11,2023) rano jechała na służbę. Zauważyła wypadek, do którego doszło na ulicy Przytyckiej w Radomiu. Funkcjonariuszka natychmiast się zatrzymała i podbiegła, aby sprawdzić, jak może pomóc. Na miejscu zdarzenia nie było jeszcze służb ratowniczych. Jeden z uczestników zdarzenia przekazał jej, że już powiadomił pogotowie.

Na jezdni leżał potrącony pieszy. Mężczyzna był nieprzytomny i nie oddychał. Policjantka natychmiast zaczęła udzielać pomocy poszkodowanemu mężczyźnie. Przystąpiła do resuscytacji, uciskając klatkę piersiową poszkodowanego. Już po chwili reanimowany mężczyzna zaczął oddychać. Policjantka do czasu przyjazdu załogi pogotowia cały czas monitorowała funkcje życiowe potrąconego pieszego. Po przyjeździe na miejsce ratowników medycznych mężczyznę przekazała ratownikom. 63-latek został przewieziony do szpitala.

Po raz kolejny radomscy policjanci udowodnili, że służą społeczeństwu kierując się hasłem #pomagamyichronimy.