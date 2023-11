Policjanci odzyskali samochody i sprzęt o wartości blisko 600 tysięcy złotych Data publikacji 24.11.2023 Powrót Drukuj Łódzcy policjanci zatrzymali 26-latka, odpowiedzialnego za włamanie do salonu samochodowego i kradzież trzech fordów oraz sprzętu o łącznej wartości 600 tysięcy złotych. Sprawca usłyszał już zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź Bałuty został tymczasowo aresztowany.

Wspólne działania policjantów z Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo Śledczego łódzkiej komendy oraz funkcjonariuszy z Komisariatów II i V, zakończyły się zatrzymaniem 26-letniego sprawcy oraz odzyskaniem trzech skradzionych pojazdów i wyposażenia salonu. Do zdarzenia doszło 16 listopada 2023 roku. Podejrzany, działając pod osłoną nocy włamał się do salonu samochodowego mieszczącego się przy alei Włókniarzy. Po pokonaniu zabezpieczeń w drzwiach pomieszczenia gospodarczego wszedł na teren sklepu skąd ukradł między innymi cztery laptopy, komputer stacjonarny, sejf z zawartością pieniędzy w kwocie 27 tysięcy złotych, telefon, telewizor oraz ekspres do kawy, powodując straty o łącznej wartości 180 tysięcy złotych.

Kluczykami zdeponowanymi w salonie uruchomił po kolei trzy samochody stojące na parkingu i odjechał nimi w nieznanym kierunku. Powiadomieni o zdarzeniu łódzcy policjanci przeprowadzili na miejscu szereg czynności procesowych, szczegółowe oględziny, zabezpieczyli ślady kryminalistyczne. Na bazie zebranego materiału dowodowego prowadzili czynności zmierzające do ustalenia personaliów osób odpowiedzialnych za to przestępstwo oraz prowadzące do odzyskania skradzionego mienia.

Dzięki dużemu zaangażowaniu stróże prawa już następnego dnia odzyskali dwa z trzech skradzionych samochodów. Funkcjonariusze nie poprzestali na tym, dalej skrupulatnie analizowali wszelkie poszlaki, sprawdzali nowe tropy. Do zweryfikowania kolejnych ustaleń wysłani zostali policjanci z V Komisariatu łódzkiej komendy, którzy 20 listopada 2023 roku około godziny 17.00 na ulicy Okopowej zauważyli poszukiwany pojazd, za którego kierownicą siedział młody mężczyzna. Mundurowi bezzwłocznie podeszli do auta i po otworzeniu drzwi polecili kompletnie zaskoczonemu mężczyźnie, aby wysiadł z pojazdu. Ten, podczas wychodzenia podjął próbę ucieczki, co stróże prawa skutecznie mu uniemożliwili. Niepogodzony z losem, cały czas stawiał opór nie chciał też podać swoich danych. W odzyskanym pojeździe znajdowała się część skradzionych przedmiotów, która po czynnościach wraz z samochodem została przekazana prawowitemu właścicielowi.