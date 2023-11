Pomaganie ma we krwi - gorzowski policjant „Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Data publikacji 24.11.2023 Powrót Drukuj Krew jest największym darem, którego nie można wyprodukować, ani zastąpić niczym innym, a dzielenie się nią jest zaszczytnym celem. Tę piękną i szlachetną postawą wykazał się młodszy aspirant Piotr Tomaszewski Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, który został odznaczony za wybitne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważnym i zaszczytnym celem jest oddawanie krwi. Ofiarowanie tak cennego lekarstwa jest postawą godną do naśladowania.

Młodszy aspirant Piotr Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim związał się z krwiodawstwem, dając osobom chorym najcenniejszy dar ratujący życie i zdrowie. We wtorek (21 listopada) w Palmiarni Zielonogórskiej w Zielonej Górze policjant został odznaczony odznaką ,,Honorowy Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, którą nadaje minister właściwy do spraw zdrowia, dla dawcy, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Na co dzień Piotr pełni służbę w wydziale sztabu Policji i z zamiłowania do zwierząt został przewodnikiem psa służbowego. Jak sam mówi, urodził się aby pomagać innym w potrzebie, na wielu płaszczyznach. Swoją przygodę z krwiodawstwem rozpoczął 16 lat temu i łącznie ofiarował 40 litrów krwi i tym samym dołączył do grona wyróżnionych dawców. Otrzymanie tak wyjątkowego odznaczenia, to powód do dumy dla Naszego policjanta, ale i również doskonała forma promowania idei krwiodawstwa.

Taka postawa powinna zachęcać wszystkich, którym stan zdrowia pozwala, aby ofiarować tak drogocenny dar jakim jest krew, pozwalająca ratować ludzkie życie i zdrowie.