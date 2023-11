II Spotkanie Grupy Roboczej Watchmaker w Warszawie Data publikacji 24.11.2023 Powrót Drukuj W dniach 22-23 listopada 2023 r. w Warszawie odbyło się II Spotkanie Grupy Roboczej Watchmaker, w którym uczestniczyli przedstawiciele Polski, Mołdawii, i Ukrainy. Wydarzenie to – zorganizowane w ramach programu CHEMEX INTERPOL na lata 2022-2026 – było okazją do zacieśnienia współpracy policyjnej w obszarze zwalczania zagrożeń chemicznych, pirotechnicznych, biologicznych i radiologicznych.

Spotkanie Grupy Roboczej Watchmaker w Warszawie to kolejny etap na drodze do jednoczenia wysiłków oraz zacieśniania współpracy w ramach inicjatywy zorganizowanej przez Jednostki INTERPOL-u do spraw zapobiegania terroryzmowi chemicznemu i wybuchowemu (CMX), zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych, jądrowych, materiałów wybuchowych (CBRNE) oraz Poddyrektoriatu do spraw celów wrażliwych. Pierwsza edycja tego wydarzenia odbyła się w Kiszyniowie (Mołdawia) w dniach 22–24 sierpnia 2023 r. z udziałem 12 uczestników z Polski, Mołdawii i Ukrainy.



Projekt Watchmaker koncentruje się na przeciwdziałaniu zagrożeniom stwarzanym przez improwizowane urządzenia wybuchowe (IED), a zwłaszcza na chemicznych środkach bojowych, prekursorach materiałów wybuchowych i toksycznych chemikaliach przemysłowych, które mogą być wykorzystane do produkcji urządzeń chemicznych lub wybuchowych w celu wyrządzenia szkód społeczeństwu oraz atakowania sił policyjnych i wojskowych. W obszarze zainteresowania projektu są również nowe technologie, takie jak drony wykorzystywane do rozmieszczania urządzeń chemicznych lub wybuchowych.



Ideą spotkania w Warszawie było nie tylko wzmocnienie współpracy pomiędzy zaangażowanymi w projekt stronami, ale także uzyskanie wsparcia operacyjnego INTERPOL-u w wymiarze regionalnym w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom, wokół których koncentruje się ta inicjatywa, poprzez wymianę danych i informacji wywiadowczych.



( BMWP KGP )