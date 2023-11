Policjant po służbie pomógł zagubionej seniorce Data publikacji 24.11.2023 Powrót Drukuj Policjantem jest się nie tylko w czasie służby, ale również poza nią. Dowiódł tego funkcjonariusz, który wracając ze służby zauważył idącą poboczem starszą, zagubioną kobietę. Mężczyzna zatrzymał się, odwiózł seniorkę do domu i przekazał rodzinie. Jak się okazało, 83-latka wyszła z mieszkania i straciła orientację.

Służba w niebieskim mundurze to nie tylko ściganie groźnych przestępców czy obsługa poważnych wypadków drogowych. Czasem to również niesienie pomocy tym, którzy po prostu nie potrafią sobie poradzić z problemami dnia codziennego bądź borykają się z chorobą i jej poważnymi konsekwencjami. Najczęściej takie osoby o pomoc nie proszą, co nie znaczy, że jej nie potrzebują.

Właśnie taka sytuacja miała miejsce kilka dni temu w Pałecznicy. Policjant Wydziału Konwojowego KWP w Lublinie wracając po służbie, zauważył poruszającą się poboczem starszą kobietę. Zaniepokojony widokiem natychmiast zatrzymał samochód. Seniorka nie wiedziała, jak znalazła się w tej miejscowości i wydawała się zagubiona. Kontakt z nią również był utrudniony. W czasie rozmowy funkcjonariusz ustalił, że kobieta mieszka w Lubartowie. Policjant zawiózł seniorkę do miejsca zamieszkania i tam oczekiwał na przyjazd patrolu oraz członka rodziny. 83-latka cała i zdrowa została przekazana pod opiekę osobie z rodziny.

W przypadku osób starszych bardzo powszechnym problem związanym z naturalnym starzeniem się organizmu lub postępowaniem choroby są zaniki pamięci. Seniorzy, często nie pamiętają miejsca zamieszkania albo nie potrafią podać swoich danych osobowych lub mają problem z odnalezieniem się w przestrzeni. Niestety zaginięcie seniora może skończyć się tragicznie, dlatego tak ważne są działania prewencyjne.

Policjanci podpowiadają jak zadbać o bezpieczeństwo osób nam najbliższych:

Rozmawiajmy z seniorem na temat jego codziennego dnia i starajmy się monitorować gdzie będzie i co będzie robił,

Pomagajmy w zakupach lub wyjazdach do lekarza czy do apteki,

Pytajmy o samopoczucie,

Jeżeli to możliwe zaopatrzmy seniora w niedrogie i przydatne urządzenie lokalizacyjne gps, w formie zegarka bądź opaski. Te małe nośniki pokazują dokładną lokalizację, potrafią także pokazywać stan zdrowotny i wysyłać informacje SOS. Jest to bardzo przydatna informacja dla nas jako opiekunów,

Wyposażmy seniora w telefon ze sprawną baterią,

Włóżmy kartkę z adresem i numerem kontaktowym (najlepiej wszyć w ubranie tak, aby nie została zgubiona lub wyrzucona),

Dobrze jest wiedzieć jaką garderobę posiada nasz bliski, tak abyśmy potrafili opisać jej wygląd w przypadku zagubienia,

Jeśli nasz senior mieszka sam, należy co najmniej raz dziennie nawiązać kontakt, uczulić sąsiadów, aby zwracali uwagę na niepokojące sygnały,

Warto znać miejsca, w które zwyczajowo udaje się nasz bliski np. na spacery czy zakupy,