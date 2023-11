Złote medale w Pucharze Świata w Trójboju Siłowym dla radzyńskiej policjantki! Data publikacji 24.11.2023 Powrót Drukuj Nasza policjantka z kolejnymi medalami w sportach siłowych! Starsza posterunkowa Weronika Purgał z radzyńskiej komendy wzięła udział w Pucharze Świata federacji XPC w Trójboju siłowym, jaki odbył się w Siedlcach. Nasza koleżanka i tym razem stanęła na wysokości zadania zdobywając dwa złote medale w kategorii Kobiet Służb Mundurowych i kategorii Kobiet OPEN do 82,5 kilogramów. Serdecznie gratulujemy!

Zawody XPC Powerlifting World Cup 2023 w Trójboju Siłowym to wyzwanie naprawdę dla silnych ludzi. Przedsięwzięcie na skalę światową przyciąga dużą liczbę zawodników. Ogromne ciężary, poświecenie i wymagające przygotowanie to część obowiązków jakie musi wykonać zawodnik do startu. Jednak dla prawdziwych pasjonatów to tylko zachęta.

Starsza posterunkowa Weronika Purgał z radzyńskiej komendy podnoszeniem ciężarów pasjonuje się od kilku lat i odnosi spore sukcesy. Tak też był podczas Pucharu Świata federacji XPC w Trójboju siłowym zorganizowanym kilka dni temu w Siedlcach. Jak sama przyznaje, warunki były bardzo ciężkie. Oczywiście i tym razem stanęła na wysokości zadania zdobywając dwa złote medale. Nasza koleżanka zajęła 1. miejsce w kategorii Kobiet Służb Mundurowych oraz kategorii Kobiet OPEN do 82,5 kilogramów.

Kolejne medale do kolekcji, ale tym razem okupione naprawdę wielkim wysiłkiem. Gratulujemy wytrwałości i pasji oraz życzymy następnych sukcesów!

starszy aspirant Piotr Woszczak