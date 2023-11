Reprezentacja Polskiej Policji trzecia na Świecie

Data publikacji 26.11.2023

Polscy policjanci zajęli 3 miejsce w Mistrzostwach Świata w Halowej Piłce Nożnej w Holandii. Jest to historyczny sukces, gdyż do tej pory nigdy wcześniej drużyna polskich policjantów nie dotarła do półfinałów tej cyklicznej imprezy.