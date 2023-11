Krakowscy policjanci eskortowali do szpitala rodzącą kobietę Data publikacji 27.11.2023 Powrót Drukuj Nieoceniona okazała się pomoc policjantów, którzy podczas służby eskortowali do szpitala samochód z rodzącą kobietą. Dzięki pomocy funkcjonariuszy kobieta szybko znalazła się w placówce medycznej, a jej dziecko przyszło na świat w bezpiecznych warunkach.

Policjanci z Wydziału Sztab Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, 23 listopada br. przed godziną 18.00, pełniąc służbę w rejonie os. Ruczaj, na skrzyżowaniu ul. Tynieckiej z ul. Norymberską, zobaczyli jak kierowca jednego z samochodów osobowych, macha do nich przez otwarte okno. Jak się wkrótce okazało mężczyzna dawał w ten sposób znać policjantom, ponieważ wewnątrz pojazdu siedziała jego żona w zaawansowanej ciąży, u której rozpoczęły się bóle porodowe. Samochód przyszłego taty utknął w korku i nie było szans na szybkie dotarcie do szpitala.



Policjanci skontaktowali się z dyżurnym krakowskiej komendy, który podjął decyzję o wykorzystaniu sygnałów świetlnych i dźwiękowych na czas eskorty do placówki medycznej. Mundurowi poinstruowali kierującego jak ma się zachować podczas przejazdu i wyruszyli w drogę zakorkowanymi ulicami miasta.



Dzięki policyjnej eskorcie przyszli rodzice w niespełna 10 minut dotarli do szpitala położniczego przy ul. Siemiradzkiego, gdzie ich dziecko przyszło na świat w bezpiecznych warunkach.



Gratulujemy świeżo upieczonym rodzicom i życzymy dużo zdrowia.



( KWP w Krakowie / kp)