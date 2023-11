Zatrzymany za zimowy rajd w terenie zabudowanym Data publikacji 27.11.2023 Powrót Drukuj Za nic miał zimowe warunki na drodze. Policjanci ruchu drogowego z Opola zatrzymali 29-letniego kierowcę forda. Mężczyzna pędził swoim samochodem ponad 100 km/h w obszarze zabudowanym. Gnał pomimo śniegu na poboczu i mokrej nawierzchni jezdni. Został on ukarany mandatem karnym w wysokości 1 500 złotych oraz 13 punktami karnymi. Zostało my także zatrzymane prawo jazdy. Przypominamy, zimowe warunki na drodze wymagają od nas większej rozwagi.

Trudniejsze, zimowe warunki na drodze powinny sprawić, że kierujący dostosują prędkość i będą jeździć wolniej oraz uważniej. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu w ostatnią niedzielę sprawdzali, czy kierujący poruszają się zgodnie z przepisami. W tym celu prowadzili kontrole prędkości przy użyciu wideorejestratorów.

Około godziny 10:40 w miejscowości Żelazna zauważyli kierującego fordem, która za nic miał obowiązujące tam ograniczenie prędkości. Kierowca jechał autem z prędkością 102 km/h, w obszarze zabudowanym, gdzie maksymalna prędkość to 50 km/h. Został on zatrzymany do kontroli.

Funkcjonariusze nałożyli na 29-letniego kierowcę mandat karny w kwocie 1 500 złotych. Na jego konto wpłynęło również 13 punktów karnych. Zostało mu także zatrzymane prawo jazdy.

Przypominamy, policyjne statystyki jasno pokazują, że nadmierna prędkość to główna przyczyna wypadków na naszych drogach. Dlatego tak ważne jest, aby przestrzegać ograniczeń prędkości i dostosowywać ją do warunków i natężenia ruchu.



( KWP w Opolu / kp)

Film Nagranie z wideorejestratora Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie z wideorejestratora (format mp4 - rozmiar 12.9 MB)