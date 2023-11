Szczęśliwy finał poszukiwań 67-latka Data publikacji 27.11.2023 Powrót Drukuj Zaledwie kilka godzin wystarczyło policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie oraz Posterunku Policji w Długosiodle na odnalezienie 67-letniego zaginionego. Na szczęście policyjna pomoc przyszła na czas.

W miniony weekend policjanci aż dwukrotnie prowadzili poszukiwania za 67-letnim mieszkańcem gminy Długosiodło, który dwukrotnie w mroźne noce wyszedł z domu. Mężczyzna ubrany był w jesienną kurtkę, dresowe spodnie i klapki. Z relacji członków rodziny wynikało, że może potrzebować pomocy z uwagi na przyjmowane leki. Dlatego istniała potrzeba, aby go jak najszybciej odnaleźć. Policjanci natychmiast ruszyli z pomocą. Komunikat wraz z rysopisem został przekazany wszystkim patrolom, które rozpoczęły poszukiwania zaginionego mężczyzny. Dla funkcjonariuszy ogłoszono alarm. Policjanci musieli jak najszybciej stawić się na służbę. W działania zaangażowano również psa tropiącego, drony oraz strażaków.

Podjęte wysiłki służb szybko przyniosły oczekiwany efekt. Zaginiony mężczyzna został zaledwie w kilka godzin od rozpoczęcia prowadzenia akcji. W tym czasie przebywał w lesie. Senior został przekazany pod opiekę rodziny oraz medyków.

Starość nie zawsze wygląda tak, jak w kolorowych magazynach czy reklamach. Oprócz słabszej kondycji często dają o sobie znać choroby starcze — demencja, choroba Alzheimera i inne dolegliwości powodujące problemy z poruszaniem się, zanikami pamięci i orientacją w terenie.

Co możesz zrobić, aby zmniejszyć ryzyko zaginięcia?

jeśli senior mieszka sam, warto przekazać mu prosty w obsłudze telefon komórkowy i dzwonić kilka razy dziennie. Zadbaj, aby bateria zawsze była naładowana;

odwiedzaj starszych członków rodziny tak często, jak to możliwe;

dopilnuj, aby regularnie przyjmowali leki przepisane przez lekarza. Senior może o nich zapomnieć, co może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia;

poproś sąsiadów, aby zwracali uwagę na różne niepokojące zachowania. Zostaw im swój numer telefonu, aby mogli się z Tobą jak najszybciej skontaktować;

warto rozważyć zakup zegarka z GPS, opaski lub innych urządzeń lokalizacyjnych.

Co robić, gdy zaginie senior? Przede wszystkim bez paniki!

Osoba starsza nie odbiera telefonu? Nie zastałeś go w mieszkaniu? Nie musi to oznaczać, że senior zaginął. Jego nieobecność może być chwilowa i spowodowana wyjściem na spacer, spotkaniem ze znajomymi lub wyjściem do kościoła. Możesz na własną rękę sprawdzić najczęściej odwiedzane miejsca. Jeśli jednak członek rodziny nie wraca, a ma problemy z pamięcią, traci orientację w terenie to czas na powiadomienie Policji.