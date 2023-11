Dolnośląski policjant wyróżniony na Gali Sprawiedliwości Naprawczej 2023

Data publikacji 27.11.2023

Krasnale Sprawiedliwki to wyjątkowe wyróżnienia, które wręczone zostały na Gali Sprawiedliwości Naprawczej. Czym jest Sprawiedliwość Naprawcza? We Wrocławiu to 100 tysięcy godzin odpracowanych na rzecz miasta przez osoby skazane na prace społeczne, to usuwanie mowy nienawiści z ulic stolicy Dolnego Śląska, to również pogotowie mediacyjne dla dorosłych i nastolatków. W tym roku specjalnym wyróżnieniem został uhonorowany nadkom. Bartłomiej Majchrzak Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka.