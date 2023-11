Pomagamy i chronimy, ale też sprawiamy radość dzieciom Data publikacji 27.11.2023 Powrót Drukuj Policjanci na co dzień spotykają się z dziećmi i młodzieżą na różanego rodzaju zajęciach. Jednak są spotkania niecodziennie i takim była wizyta zafascynowanej Policją 3-letniej Mai u dzielnicowego z Dobrcza. To był jednak dopiero początek. Aspirant sztabowy Michał Kwaśny postanowił obdarować dziewczynkę „Polfinkiem” oraz innymi prezentami nawiązującymi do jej zainteresowań i złożył jej rodzinie wizytę.

Wszystko zaczęło się od pomocy prawnej, którą realizował dzielnicowy z Dobrcza. Wówczas do znajdującego się tam Punktu Przyjęć Interesantów przyszło małżeństwo z 3-letnią córką Mają. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie zainteresowania dziewczynki. W trakcie rozmowy dzielnicowego aspiranta sztabowego Michała Kwaśnego z jej rodzicami okazało się, że 3-latkę fascynuje Policja i wszystko, co z nią związane. Dlatego też, gdy okazało się, że rodzice idą na spotkanie z policjantem, koniecznie chciała z nimi iść. Z relacji mamy wynikało, że gdy córka widzi radiowóz to zawsze się zatrzymuje i przygląda temu, co robią policjanci. Już wówczas u dzielnicowego zrodził się pomysł, by przy najbliższej okazji podarować dziewczynce gadżet związany z Policją. Jak pomyślał, tak zrobił.

W miniony czwartek, 23 listopada 2023 roku realizując czynności służbowe w rejonie zamieszkania Mai, złożył wizytę jej rodzinie. Jakże wielka radość malowała się na twarzy dziewczynki, gdy zobaczyła policjanta, a na dodatek okazało się, że ma dla niej niespodziankę. Aspirant sztabowy Michał Kwaśny podarował jej policyjną maskotkę Polfinka oraz inne gadżety związane z Policją.

Następnego dnia na telefon służbowy dzielnicowy otrzymał szczególne podziękowania od rodziny mówiące o tym jak wielką radość sprawił Mai swoim podarunkiem. Nie tylko zasypiała z policyjną maskotką, ale również towarzyszyła jej następnego dnia w przedszkolu. Zarówno pluszak jak i wizyta policjanta były tematem rozmów z kolegami i koleżankami oraz wychowawcami.

Pomagamy i chronimy, ale też sprawiamy radość dzieciom.

Mai życzymy wszystkiego najlepszego i wielu uśmiechów.