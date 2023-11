Policjanci zmienili kobiecie niesprawne koło w aucie Data publikacji 27.11.2023 Powrót Drukuj Jednym z podstawowych zadań Policji to niesienie pomocy społeczeństwu. W sobotę policjanci z posterunku w Jabłonowie Pomorskim powiat brodnicki pomogli kobiecie, która w trakcie jazdy przebiła oponę. Mundurowi założyli więc koło zapasowe i tym samym umożliwili jej dalszą podróż.

Najważniejszym zadaniem każdego policjanta jest służba mieszkańcom i niesienie im pomocy. Ta najczęściej wiąże się z zapewnianiem szeroko rozumianego bezpieczeństwa, jednak polega także na rozwiązywaniu wielu problemów, z jakimi zmaga się społeczeństwo. Policjanci z Jabłonowa Pomorskiego, podczas patrolowania ulic miasta, zauważyli, że kierująca pojazdem marki Honada Jazz nie zastosowała się do znaku C-9 - nakaz jazdy z prawej strony znaku. W związku z popełnionym wykroczeniem funkcjonariusze zatrzymali kierującą do kontroli.

W jej trakcie okazało się, że kobieta "złapała gumę" w przednim kole co, jak ustalili mundurowi, miało bezpośredni wpływ, na niezastosowanie się kierującej do znaku C-9. Za co kierująca została pouczona.

Z uwagi na ujemną temperaturę i długi czas oczekiwania na przybycie pomocy drogowej, policjanci, nie zastanawiając ani chwili, zaproponowali pomoc. Podnieśli lewarkiem osobową hondę i wymienili niesprawne koło na „zapasówkę”. Ponadto wskazali drogę do najbliższego zakładu wulkanizacyjnego celem naprawy zepsutego koła.

Dzięki zaangażowaniu policjantów i chęci niesienia pomocy kobieta mogła już bezpiecznie ruszyć w dalszą podróż.