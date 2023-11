Tymczasowy areszt dla sprawców oszustwa metodą „na pracownika banku” Data publikacji 27.11.2023 Powrót Drukuj Najbliższe trzy miesiące w areszcie tymczasowym spędzą dwaj mężczyźni podejrzani o oszustwo metodą „na pracownika banku”. Pod legendą kradzieży pieniędzy z konta nakłonili 45-latka do przelewów na rzekomo bezpieczne wskazane przez nich rachunki. W ten sposób wyłudzili ponad 60 tysięcy złotych. Ich zatrzymanie to efekt skutecznych działań chełmskich policjantów zajmujących się walką z przestępczością gospodarczą oraz kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Na początku listopada do 45-latka z Chełma zadzwonili podający się za pracowników banku oszuści. Przekazali informację, że jego środki na koncie bankowym zagrożone są kradzieżą i tworzą bezpieczne rachunki dla jego pieniędzy. Nieświadomy podstępu zrealizował przelewy na wskazane przez nich konta. Już po wszystkim miał otrzymać do nich loginy i hasła. Gdy jednak nikt się z nim nie skontaktował, zaczął podejrzewać, że to oszustwo. Zadzwonił osobiście do swojego banku i dowiedział się, że przelane pieniądze zostały już wypłacone. O wszystkim powiadomił Policję. W ten sposób stracił ponad 60 tysięcy złotych.

Sprawą zajęli się chełmscy policjanci zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Swoje działania skierowali na teren powiatu tarnowskiego. Ustalili, że udział w tym przestępczym procederze brali dwaj obywatele Ukrainy w wieku 20 i 24 lat, zamieszkujący na terenie jednej z miejscowości tego powiatu. Przy wsparciu policjantów kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zatrzymali sprawców. Przeszukali też zajmowane przez nich pomieszczenia, gdzie zabezpieczyli laptopy, telefony komórkowe i przenośne nośniki danych.