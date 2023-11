Policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę, który uderzył w barierkę mostu Data publikacji 27.11.2023 Powrót Drukuj Policjant hrubieszowskiej drogówki wracając ze służby zauważył uszkodzonego Hyundaia, który wjechał w barierkę mostu przy ulicy Żeromskiego. Jak się okazało kierowca pojazdu miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Został zatrzymany. To 19-latek z Hrubieszowa, który teraz odpowie przed sądem.

W niedzielną noc (26.11.2023) policjant hrubieszowskiej drogówki wracał po służbie do domu. Przy ulicy Żeromskiego zauważył uszkodzony pojazd marki Hyundai, który wjechał w barierkę mostu. W aucie znajdowało się dwóch pasażerów i kierowca. Kiedy policjant zatrzymał się, aby sprawdzić, co się wydarzyło, mężczyźni wysiedli z auta i próbowali go przekonać, żeby odjechał i nie wzywał na miejsce patrolu policji.

Kierujący tłumaczył policjantowi, że najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem na prostym odcinku drogi. Mówił o złych warunkach na drodze i być może zbyt szybkiej jeździe. Jednak funkcjonariusz w rozmowie z kierowcą auta wyczuł wyraźną woń alkoholu. Wszystko wskazywało na to, że kierował autem w stanie nietrzeźwości. Funkcjonariusz postanowił więc nie dopuścić do dalszej jazdy i jego ewentualnej ucieczki z miejsca zdarzenia. Na miejsce wezwał umundurowany patrol policji. Po zbadaniu stanu trzeźwości mężczyzny okazało się, że 19-letni kierowca Hyundaia ma blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany. Teraz odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji drogowej.

Pamiętajmy. Jazda po alkoholu niesie za sobą nie tylko konsekwencje prawne. Na drodze nie jesteśmy sami. Każdemu zależy, by bezpiecznie dotrzeć do celu, dlatego musimy być odpowiedzialni. Pamiętajmy, że za każdym wypadkiem, zwłaszcza tym, gdzie ginie osoba, kryje się niewyobrażalna tragedia ludzka, a cierpienie dotyka rodzinę i najbliższych zmarłego.

Nie pozwalaj na jazdę po pijanemu

Jeśli widzisz, że nietrzeźwy chce wsiąść do samochodu i odjechać, nie pozwól na to! Nie zgadzaj się również na podróż z pijanym kierowcą. Pamiętaj, że pasażer, który nie powstrzymuje nietrzeźwego przed prowadzeniem pojazdu, w pewnym stopniu jest współodpowiedzialny za wypadek. Powinien mieć świadomość, że ryzykuje nie tylko utratą życia i zdrowia, ale także nie należy mu się odszkodowanie w pełnej kwocie.