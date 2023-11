Tymczasowy areszt dla patostreamerów Data publikacji 28.11.2023 Powrót Drukuj Dwaj patostreamerzy ze Śląska zostali tymczasowo aresztowani przez sąd na 3 miesiące. 18-latkowie zatrzymani w miniony weekend przez śląskich policjantów, odpowiedzą za dopuszczenie się przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu względem dwóch młodych kobiet. Grozi im do 8 lat za kratami.

Wczoraj późnym wqieczorem zakończyło się posiedzenie aresztowe wobec dwóch patostreamerów, którzy w okresie 17-19 listopada na terenie Śląska dopuścili się przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu względem dwóch młodych kobiet.

Relacje z tych wydarzeń młodzi mężczyźni transmitowali w sieci. Po zdarzeniu nastolatkowie wyjechali poza granicę naszego kraju, lecz w wyniku intensywnej pracy operacyjnej, policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach namierzyli ich i ustalili, kiedy zamierzają wrócić do Polski. Kryminalni zatrzymali ich w ubiegły weekend na terenie Śląska, niedługo po tym, jak przekroczyli granicę.

Wczoraj rano usłyszeli oni zarzuty w katowickiej prokuraturze. Podejrzani odpowiedzą między innymi za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad młodą kobietą, rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci internet jej nagiego wizerunku bez jej zgody, usiłowanie doprowadzenia jej do obcowania płciowego wykorzystując bezradność kobiety, nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a jeden z nich odpowie także za spowodowanie obrażeń ciała innej młodej kobiety. Decyzją katowickiego sądu 18-latkowie najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie, gdzie będą oczekiwać na rozprawę. Grozi im kara do 8 lat więzienia.

Apelujemy do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży – rozmawiajcie ze swoimi pociechami i interesujcie się nimi, a w szczególności: