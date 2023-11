Zabezpieczone podrobione towary o wartości ponad miliona złotych i zatrzymany 23-latek Data publikacji 28.11.2023 Powrót Drukuj Jednym z zadań policjantów są działania mające na celu wyeliminowanie z obrotu towarów opatrzonych podrobionymi znakami towarowymi. Wspólne działania policjantów z KWP w Olsztynie zwalczających przestępczość gospodarczą oraz funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej doprowadziły do zlikwidowania magazynów podrobionej odzieży, której szacunkowa wartość przekroczyła milion złotych. Do sprawy zatrzymany został 23-latek. Mężczyzna usłyszał zarzut i grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Działalność przestępców wprowadzających do obrotu przedmioty z podrobionymi znakami towarowymi nie tylko narusza prawa prawdziwych producentów znanych marek i naraża ich na wielkie straty, ale również wprowadza w błąd nabywców tych towarów, którzy często nieświadomie płacą za towar, który jakościowo odbiega od oczekiwanego poziomu.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podczas prowadzenia szeroko zakrojonych działań operacyjnych ustali, że jeden z mieszkańców powiatu elbląskiego może zajmować się właśnie takim procederem. Mężczyzna miał handlować podrobioną odzieżą.

Działania podjęte w tej sprawie były prowadzone na terenie dwóch powiatów: elbląskiego i braniewskiego. Informacje o nielegalnej działalności mężczyzny trafiły również do funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, a dokładnie do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie.

Funkcjonariusze gromadzili i dokładnie weryfikowali wszelkie informacje, poszerzając tym samym wiedzę na temat nielegalnie prowadzonego procederu. Gdy nadszedł czas weryfikacji zebranych informacji, policjanci z KWP w Olsztynie, Komendy Powiatowej Policji w Braniewie oraz funkcjonariusze KAS połączyli siły.

We wtorek (14.11.2023 r.) na jednej z ulic w Elblągu policjanci zatrzymali 23-letniego mężczyznę i wraz z funkcjonariuszami urzędu celno-skarbowego rozpoczęli przeszukania. Jak ustalili policjanci podejrzany 23-latek w swoim procederze wykorzystywał dane innych osób do zakładania rachunków bankowych firm i spółek oraz próbował zataić informacje o użytkowanych przez siebie magazynach. W jednym z nich policjanci zabezpieczyli odzież z podrobionymi znakami towarowymi. Specjalista od znaków towarowych potwierdził, że są to podrobione rzeczy i w jego ocenie wartość zabezpieczonego mienia to prawie pół miliona złotych.

W tym samym czasie funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie rozpoczęli przeszukania dwóch innych magazynów i mieszkań prywatnych, które też mogły mieć związek z tą sprawą. W ustalonych miejscach zabezpieczyli 6 tysięcy sztuk odzieży naruszających prawa własności intelektualnej znanych światowych marek, kasy fiskalne, sprzęt elektroniczny oraz dokumentację finansowo-księgową. Tym razem wartość zabezpieczonego mienia sięgnęła prawie miliona złotych.

Zatrzymany 23-latek na podstawie przepisów ustawy o prawie własności przemysłowej usłyszał zarzut wprowadzenia do obrotu towarów o znacznej wartości oznaczonych podrobionym znakiem towarowym, za co grozi mu kara od 6 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora mężczyzna został objęty policyjnym dozorem.

Sprawa ma charakter rozwojowy i planowane są dalsze czynności zmierzające do zatrzymania i postawienia zarzutów kolejnym osobom.

(KWP w Olsztynie / kp)



Na poniższym filmie utrwalono funkcjonariuszy przeszukujących pomieszczenie, w którym na podłodze i na regałach poukładane są ubrania w workach foliowych.