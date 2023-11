Szczęśliwy finał poszukiwań 70-letniego mężczyzny Data publikacji 28.11.2023 Powrót Drukuj Sukcesem zakończyły się poszukiwania 70-letniego mężczyzny, który w poniedziałek późnym wieczorem wyszedł ze swojego miejsca zamieszkania i nie powrócił. Dwie godziny po zgłoszeniu zaginięcia senior został odnaleziony przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego. Osłabiony mężczyzna został przekazany pod opiekę lekarzy.

27 listopada 2023 roku ok godziny 22.20 dyżurny tomaszowskiej komendy otrzymał informację o zaginięciu 70-letniego mężczyzny. Z przekazanych informacji wynikało, że zaginiony ma problemy zdrowotne, porusza się o kuli a wychodząc z miejsca zamieszkania nie zabrał ze sobą okrycia wierzchniego. Oficer dyżurny natychmiast zadysponował patrole policyjne do poszukiwań mężczyzny. Funkcjonariusze patrolowali teren miasta zdając sobie sprawę, że czas ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa seniora. Na szczęście po zaledwie dwóch godzinach 70-latek został odnaleziony na ulicy Niskiej, przez patrol ruchu drogowego. Był wychłodzony. Policjanci, którzy odnaleźli mężczyznę, wezwali na miejsce zespół karetki pogotowia. Mężczyzna został przewieziony do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Po raz kolejny sprawne współdziałanie i zaangażowanie policjantów pozwoliły na szczęśliwe zakończenie poszukiwań.



( KWP w Łodzi / kp)