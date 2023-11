Skuteczna resuscytacja - pomógł policjant po służbie Data publikacji 28.11.2023 Powrót Drukuj Zawód policjanta jest szczególny. Praca nie kończy się w momencie rozliczenia służby i zdjęcia munduru. Udowodnił to policjant cieszyńskiej prewencji, który w Skoczowie skutecznie pomógł uratować ludzkie życie. Widząc leżącego mężczyznę, przystąpił do resuscytacji. Dzięki szybkiemu wsparciu ze strony strażaków i zastosowaniu automatycznego defibrylatora AED mundurowi wygrali walkę o jego życie i przywrócili funkcje życiowe. APELUJEMY- jeśli widzisz kogoś potrzebującego pomocy, REAGUJ! Poinformuj służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112!

Policjant z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie znalazł się we właściwym miejscu i czasie, dzięki czemu pomógł uratować ludzkie życie. Starszy posterunkowy Jakub Śledź swoją postawą udowodnił, że policjantem jest się zawsze, także wtedy, gdy po zakończonej służbie zdejmuje się mundur.

W Skoczowie niedaleko sklepu na terenie osiedla przy ulicy Górny Bór, stróż prawa zauważył leżącego na chodniku między blokami mężczyznę, któremu pomocy udzielała już kobieta. Okazało się, że mężczyzna nie oddycha. Na szczęście policjant wiedział, co robić. Upewnił się, że wsparcie pogotowia jest już w drodze, zajął się mężczyzną i przystąpił do resuscytacji. Policjant wykonywał masaż serca do momentu przyjazdu Straży Pożarnej. Funkcjonariusze przejęli czynność masażu serca od wyczerpanego policjanta i wykorzystali w akcji ratunkowej automatyczny defibrylator AED. Dzięki szybkiej akcji i użyciu specjalistycznego sprzętu ratownikom udało się przywrócić 88-latkowi czynności życiowe. Po przyjeździe karetki pogotowia trafił pod opiekę lekarzy.