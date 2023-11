Zatrzymani złodzieje, którzy okradli seniorkę Data publikacji 28.11.2023 Powrót Drukuj Dzięki wytężonej pracy kryminalnych z Makowa Podhalańskiego ustalono i zatrzymano dwóch obywateli Rumunii, którzy w zeszłym tygodniu okradli 94-letnią mieszkankę gminy Zawoja. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty, do których się przyznali. Jednemu z nich grozi wyższy wymiar kary, gdyż działał w warunkach recydywy.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 21 listopada. 94-letnia mieszkanka gminy Zawoja zorientowała się, że z jej domu zniknęły oszczędności. Seniorka skontaktowała się z rodziną, prosząc o pomoc w odnalezieniu pieniędzy. Bliscy kobiety podejrzewając, że w domu seniorki doszło do kradzieży, skontaktowali się z policją.

Sprawą zajęli się makowscy kryminalni. Zebrali wszelkie informacje na temat zdarzenia i osób, które mogły przyczynić się do ustalenia sprawców kradzieży. Jak ustalili śledczy, tego dnia w okolicy była widziana osoba, która szukała wsparcia finansowego z uwagi na trudną sytuację materialną po utracie domu i właśnie ta osoba mogła wykorzystać nieuwagę 94-latki zabierając pieniądze. W wyniku podjętych działań funkcjonariusze wpadli na trop dwóch mężczyzn. Wszystko wskazywało, że to właśnie oni, w dniu kradzieży byli widziani w okolicach domu seniorki. „Ślady” doprowadziły pracujących nad sprawą policjantów na Nowosądecczyznę. W piątek, 24 listopada udali się do powiatu nowosądeckiego, gdzie według ustaleń w jednym z obiektów wypoczynkowych, mogły przebywać osoby, podejrzane o dokonanie kradzieży na terenie powiatu suskiego.

Ustalenia policjantów potwierdziły się. W wytypowanym przez policjantów budynku znajdowali się dwaj obywatele Rumunii, przy których policjanci ujawnili gotówkę w różnej walucie, a także srebrną i złotą biżuterię. Mężczyźni w wieku 50 i 55 lat zostali zatrzymani, gdzie dzień później usłyszeli zarzuty, do których się przyznali. 55-letniemu mężczyźnie za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Jego młodszemu koledze, grozi wyższy wymiar kary, gdyż działał w ramach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa. Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze.

Przypominamy o zachowaniu ostrożności podczas przyjmowania osób obcych na terenie swojej posesji. Złodzieje nie działają tylko pod osłoną nocy, ale też w ciągu dnia. Ich pomysłowość jest duża i wystarczy chwila nieuwagi, aby stracić oszczędności życia.