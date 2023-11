Na drodze bądź zawsze skoncentrowany. Nagranie z potrącenia rowerzysty ku przestrodze Data publikacji 28.11.2023 Powrót Drukuj Jesienna aura wymusza na kierujących dużego skupienia i ostrożności, w szczególności gdy zbliżają się do przejść dla pieszych i skrzyżowań. Gdy tego zabraknie, to o wypadek nie trudno, o czym przekonał się potrącony przez samochód rowerzysta. Wszystko zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu, a nagranie publikujemy ku przestrodze.

Policjanci powiatu krośnieńskiego apelują do wszystkich użytkowników drogi o ostrożność na drodze, w szczególności przy dojeżdżaniu do przejść dla pieszych i skrzyżowań. Jest to dość istotne zwłaszcza o tej porze roku, kiedy dni są krótsze, a zmienne warunki pogodowe utrudniają widoczność. Jazda w takich warunkach wymusza na kierujących maksymalnego skupienia i rozsądku. Gdy tego zabraknie, wówczas nie trudno o wypadek. W piątek (17 listopada) doszło na skrzyżowaniu w Gubinie do potracenia. Kierujący osobówką, jadąc ulicą Słowackiego w kierunku ulicy 3 Maja, na skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowskiego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dla prawidłowo poruszającego się rowerzysty, doprowadzając do zderzenia. Mężczyzna z obrażeniami został zabrany do szpitala w Krośnie Odrzańskim, gdzie po badaniach zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy. Wszystko zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu, a nagranie publikujemy ku przestrodze.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich. Każdy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, zachowania ostrożności i koncentracji na drodze.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 9.15 MB)