Czysta cela za „brudne” pieniądze Data publikacji 28.11.2023 Powrót Drukuj Wytężona, skrupulatna, wielomiesięczna praca operacyjna policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu przyniosła kolejne znaczące rezultaty. Policjanci zatrzymali kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej, która zarabiała na nierządzie. To kolejne osoby działające w większej grupie przestępczej, które zostały zatrzymane w ramach tej sprawy.

Zatrzymani to małżeństwo oraz trzej mężczyźni. Małżonkowie czerpali korzyści finansowe z udostępniania wynajętych na terenie Warszawy lokali, kobietom świadczącym usługi seksualne. Pozostali zatrzymani zajmowali się nielegalnym zarabianiem na „ochronie" tych lokali, publikowaniem ogłoszeń oraz opłacaniem i przygotowywaniem sesji zdjęciowych. Ponadto podejrzani doprowadzali do niekorzystnego rozporządzenia mieniem towarzystwa ubezpieczeniowe, przedstawiając nieprawdziwą dokumentację potwierdzającą kradzieże samochodów, na które zawierali polisy. Szacuje się, że łączna kwota dokonanych oszustw wynosi na tę chwilę około 500 000 złotych.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu podjęli żmudną analizę zgromadzonego materiału w ramach prowadzonego śledztwa. Dzięki ich działaniom udało się zatrzymać groźnych i przebiegłych przestępców, którzy byli już wcześniej notowani – niektórzy z nich nawet za udział w zorganizowanej grupie o charakterze zbrojnym.



Funkcjonariusze doprowadzili do zatrzymań w mieszkaniach, gdzie przebywali podejrzani, zaskakując ich śpiących, wcześnie rano. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie przestępcom zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby oraz dokonywania oszustw.

Wydane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa oraz Prokuraturę Okręgową w Warszawie postanowienia o zastosowaniu środków zapobiegawczych wobec czterech zatrzymanych świadczą o tym, że nie ma wątpliwości co do ich winy. Skutkiem przestępczego procederu może być kara więzienia nawet do 8 lat.

Zatrzymania są potwierdzeniem, że żmudna praca operacyjna prowadzi do złamania siatki przestępczej i ochrony społeczeństwa przed osobami, które szkodzą innym i czerpią korzyści majątkowe z działań nielegalnych. Dzięki działaniom policjantów kolejna grupa przestępcza zostanie postawiona przed sądem i odpowie za swoje czyny.

Policjanci Komendy Rejonowej Policji Warszawa II współpracując ściśle z Prokuraturą Okręgową w Warszawie nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.



( KSP )