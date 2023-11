Czujność świadków i szybka reakcja policjantów pomogły uratować życie osób zagrożonych wychłodzeniem Data publikacji 28.11.2023 Powrót Drukuj O tym, że los osób zagrożonych wychłodzeniem nie jest nam obojętny świadczą zgłoszenia, które wpłynęły do ciechanowskiej i ostrołęckiej komendy w ostatnim czasie. Dzięki czujności i właściwej reakcji świadków policjanci pomogli osobom, których życie było zagrożone w związku z niskimi temperaturami panującymi na zewnątrz. Apelujemy o zwracanie uwagi na osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, a także będące pod wpływem alkoholu. Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować komuś życie!

Sezon jesienno-zimowy to czas, gdy temperatury powietrza spadają poniżej zera. Jest to okres szczególnie groźny dla osób bezdomnych i nieporadnych życiowo, samotnych, pozostających bez opieki i osób pod wpływem alkoholu. Te osoby najbardziej narażone są na wychłodzenie. Jak co roku policjanci mundurowi stale kontrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne, pustostany i miejsca wskazane w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Pomimo wzmożonych kontroli funkcjonariusze nie są w stanie dotrzeć wszędzie. Dlatego tak ważna jest właściwa reakcja każdego z nas.

O tym, że los osób zagrożonych wychłodzeniem nie jest obojętny mieszkańcom naszego powiatu, świadczą zgłoszenia, które odebrali ciechanowscy funkcjonariusze w miniony weekend. W piątek (24.11) około godz. 22.30 w Lekowie świadek zauważył mężczyznę leżącego na śniegu. Na zewnątrz panowały ujemne temperatury. Zgłaszający obawiał się o życie i zdrowie mężczyzny, dlatego natychmiast zadzwonił na numer alarmowy. Skierowani na miejsce policjanci zastali 65-letniego mieszkańca powiatu ciechanowskiego, który był pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał problemy z utrzymaniem równowagi. Stan, w jakim się znajdował i panująca aura realnie zagrażały jego życiu i zdrowiu. Dlatego policjanci przewieźli do 65-latka do komendy, gdzie bezpiecznie spędził noc.

Następnego dnia (25.11) około godz. 23 dyżurny ciechanowskiej komendy otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonego świadka, że w jednym z pustostanów przy ul. Małgorzackiej w Ciechanowie leży mężczyzna. Policjanci, którzy udali się pod wskazany adres, ustalili, że przebywający tam 65-latek jest bezdomny. W pustostanie szukał schronienia przed niskimi temperaturami. Policjanci odwieźli mężczyznę do ośrodka dla osób bezdomnych w Turowie.

Wczoraj (27.11) w rejonie stacji PKP w Ostrołęce pewien ostrołęczanin wykazał się wzorową postawą i widząc mężczyzn siedzących na zewnątrz, natychmiast zareagował i zadzwonił pod numer alarmowy. W trakcie zgłoszenia świadek dodał, że obydwaj mężczyźni są bardzo zziębnięci i nie są w stanie sami się poruszać. Policjanci, którzy przybyli na miejsce udzielili im pomocy odwieźli do schroniska. Bezinteresowne zainteresowanie oraz właściwa reakcja świadka być może uchroniła mężczyzn przed zamarznięciem. Dlatego też policjanci apelują o życzliwość i okazanie pomocnej dłoni osobom potrzebującym.

W ciągu najbliższych dni za oknem ma utrzymać się mroźna temperatura. Dlatego nie bądźmy obojętni na osoby z naszego otoczenia, które są samotne, starsze, czy też nieporadne. Wraz z nadchodzącymi chłodami to właśnie im grozi największe niebezpieczeństwo. Dlatego zwracajmy uwagę na problemy tych osób, w sytuacjach zagrożenia powiadommy odpowiednie służby, aby można było podjąć odpowiednie działania pomocowe. Jednak szczególnie zwracajmy uwagę na bezdomnych. Należy pamiętać, że są ośrodki i placówki, w których taka osoba otrzyma opiekę i będzie bezpieczna. Nie zapominajmy również o osobach leżących na przystankach czy ławkach w parku, zwłaszcza gdy znajdują się pod wpływem alkoholu. Ci ludzie także potrzebują naszej uwagi i pomocy.

Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w swoim katalogu zagrożeń posiada kategorię: „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, dzięki czemu można wskazywać miejsca przebywania osób bezdomnych, potrzebujących pomocy. Zachęcamy do korzystania z tej pomocnej społeczeństwu aplikacji. Pamiętajmy jednak, że w przypadku pilnej interwencji należy dzwonić na numer alarmowy 112, bądź do właściwej jednostki policji.

Nie przechodźmy obojętnie, gdy widzimy niepokojącą sytuację. Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować komuś życie.