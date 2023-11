„Dzielnicowy – mój Anioł Stróż!” - podziękowania dla lubawskiego dzielnicowego Data publikacji 28.11.2023 Powrót Drukuj „Dzielnicowy – mój Anioł Stróż!” – słowa te dotyczą młodszego aspiranta Łukasza Zielenia z Komisariatu Policji w Lubawce. Ten wymowny początek listu wiele mówi o tym, kim dla mieszkańców są Dzielnicowi. Kiedy w domu dzieje się źle, to są osoby, które pomagają przetrwać trudne chwile, służą radą i rozwiązują konflikty. I za taką właśnie pomoc postanowiła podziękować kobieta, która miała problemy z synem.

List rozpoczynający się od wymownych słów „Dzielnicowy – mój Anioł Stróż!”, który otrzymał Komendant Komisariatu Policji w Lubawce jest potwierdzeniem na to, że tamtejszy dzielnicowy jest właściwą osobą, na właściwym stanowisku. Mowa o młodszym aspirancie Łukaszu Zieleniu – Dzielnicowym Komisariatu Policji w Lubawce, którego pomoc w czasie problemów matki z synem nie pozostała niezauważona.

Kobieta w przesłanych podziękowaniach niezwykle miło wyraża się o wsparciu, jakiego udzielił jej Dzielnicowy. Jest wdzięczna za poświęcony czas i zaangażowanie w rozwiązanie problemu. Szczególnym elementem są życzenia, które każdy policjant chciałby usłyszeć – „poczucia, jak ważną i wartościową rolę odgrywa Pan dla innych ludzi”.

Dziękujemy z całego serca za docenienie służby lubawskiego Dzielnicowego.

( KWP we Wrocławiu / kc)