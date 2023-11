Skuteczny na i po służbie - policjant w czasie wolnym zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 28.11.2023 Powrót Drukuj Starszy posterunkowy Tomasz Gaweł – policjant I Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego zielonogórskiej komendy miejskiej na długo zapamięta swój sobotni (25 listopada) wyjazd do Poznania. Pomimo tego, że był w czasie wolnym od pracy, „policyjny nos” go nie zawiódł. Zanim dojechał do miejsca przeznaczenia, wspólnie z kolegą zatrzymał nietrzeźwego kierującego, który nie miał uprawnień, a dodatkowo będąc w takim stanie, przewoził jeszcze swoje dzieci.

W sobotę (25 listopada) starszy posterunkowy Tomasz Gaweł, policjant I Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego zielonogórskiej komendy miejskiej, będący po służbie, jadąc z kolegą do Poznania zauważył samochód marki Renault, którego kierowca dziwnie się zachowywał. Jechał tak zwanym zygzakiem, co chwilę hamował i przyspieszał, a także zjeżdżał na drugi pas jezdni lub zjeżdżał na pobocze. Jego zachowanie było na tyle zaskakujące, że zwróciło uwagę policjanta, który postanowił to sprawdzić i pojechał za tym pojazdem, pomimo że kierowca zjechał z trasy, którą podróżował policjant.

W pewnym momencie kierujący zjechał z głównej drogi w uliczkę osiedlową, a następnie wjechał na polną drogę. Wtedy policjant go wyprzedził, zajechał mu drogę i uniemożliwił dalszą jazdę na wprost. Podbiegł do niego, przedstawił się i pokazał legitymację policyjną. Kierujący na ten widok włączył wsteczny bieg i zaczął uciekać. Policjant wiedział już, że coś jest nie tak i ruszył za odjeżdżającym autem, a jego kolega zadzwonił na numer alarmowy 112 i poprosił o przekazanie informacji o zaistniałej sytuacji dyżurnemu najbliższej jednostki Policji.

Starszy posterunkowy Tomasz Gaweł cały czas jechał za uciekającym, który chcąc zgubić jadącego za nim policjanta próbował dojechać do domu okrężną drogą. w pewnym momencie kierujący renaultem wjechał na swoją posesję, gdzie czekała na niego żona, która natychmiast zamknęła bramę. To nie zatrzymało policjanta, który wszedł na posesję, wylegitymował się i uniemożliwił mężczyźnie odejście aż do przybycia policjantów z komisariatu w Rakoniewicach skierowanych na miejsce przez dyżurnego. Kierowca próbował tłumaczyć policjantowi, że samochodem kierował jego brat.

Mundurowi z Rakoniewic zatrzymali 41-letniego mężczyznę. Badanie na obecność alkoholu w organizmie wykazało, że miał niemal 2 promile i będąc w takim stanie przewoził dwójkę swoich dzieci. Ponadto po sprawdzeniu policjanci ustalili, że samochód nie ma obowiązkowego ubezpieczenia ani ważnego przeglądu, a kierujący 41-latek nie ma uprawnień do kierowania. Kierujący został przewieziony na przesłuchanie, a policjant po dopełnieniu wszystkich formalności mógł spokojnie kontynuować swój wyjazd.