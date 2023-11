Policjanci, narażając własne życie, ewakuowali mieszkańców z zadymionego budynku Data publikacji 28.11.2023 Powrót Drukuj Wczoraj doszło do zadymienia i pożaru w jednym z mieszkań wielorodzinnego budynku w Jeleniej Górze. Policjanci byli pierwsi na miejscu zdarzenia. Przed przybyciem strażaków, narażając własne życie, funkcjonariusze ewakuowali 11 osób, w tym 2 dzieci. Dzięki szybkiej reakcji jeleniogórskich mundurowych nikomu z mieszkańców nic się nie stało. Niestety do szpitala, z objawami podtrucia tlenkiem węgla, po zakończeniu czynności trafili sami policjanci.

27 listopada br. około godziny 18:00, policjanci pojechali w pobliże budynku wielorodzinnego w Jeleniej Górze, gdzie w jednym z mieszkań doszło do pożaru. Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze byli pierwsi na miejscu. Przed budynkiem zastali mieszkańca, który poinformował ich, że w jego mieszkaniu zapalił się garnek z olejem i meble kuchenne. Kiedy mundurowi weszli do budynku, silne zadymienie utrudniało oddychanie. Okazało się, że pozostali lokatorzy nie zdawali sobie sprawy z zaistniałego zagrożenia.

Starszy posterunkowy Dawid Banaszkiewicz oraz starszy posterunkowy Mateusz Dziedzic bez chwili wahania, przed przybyciem strażaków, przystąpili do ewakuacji mieszkańców. Zadymienie, a tym samym zagrożenie dla ich życia i zdrowia, było coraz większe.

Funkcjonariusze wyprowadzili z budynku 11 osób, w tym dwójkę dzieci.

Lokatorowi mieszkania, w którym powstał ogień, udzielona została pomoc medyczna na miejscu. Po ugaszeniu przez strażaków pożaru mieszkańcy powrócili do swoich lokali. Teraz trwają czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia.